Curitiba foi a única capital do País premiada com a mais alta pontuação do II Ranking Abes da Universalização do Saneamento. A premiação ocorreu nesta quinta-feira (28/3), em São Paulo, durante simpósio realizado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (Abes).

O diretor de Recursos Hídricos e Saneamento da Prefeitura de Curitiba, Ibson Gabriel Martins de Campos, recebeu o prêmio como representante da capital, que é atendida com os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

O prefeito Rafael Greca classificou o prêmio como uma das mais importantes conquistas que marcam os 326 anos de Curitiba. “O resultado mostra que nossos imensos esforços para, em conjunto com a Sanepar, melhorar o saneamento da nossa cidade são positivos e valem muito a pena”, disse. “Continuamos como uma referência para todo o País nesta área de fundamental importância para a boa saúde da nossa gente”, completou Greca.

O ranking é feito com base em cinco critérios: abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos e destinação adequada de resíduos sólidos. Foram avaliados 1.894 municípios que já têm atendimento com coleta e tratamento de esgoto, de acordo com dados de 2016 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do Ministério da Saúde. Esses municípios representam 34% do total de municípios brasileiros e 67% da população.

A pontuação máxima do ranking é de 500 pontos. Na edição de 2018, de acordo com seus indicadores, os municípios foram reunidos em quatro grupos: Rumo à Universalização (pontuação acima de 489), Compromisso com a Universalização (de 450 a 489), Empenho para a Universalização (de 200 a 449,99) e Primeiros Passos para a Universalização (abaixo de 200).

No Paraná, também foram premiadas na categoria mais alta (Rumo à Universalização) as cidades de Cambé, Cascavel, Londrina, Maringá e Pinhais, entre os municípios de grande porte; e, entre os de pequeno e médio portes, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Guaratuba e Ibiporã.

Universalização

Para o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, este ranking reforça o posicionamento da Sanepar como referência de saneamento no País. “Nossos investimentos alavancaram os indicadores principalmente nas grandes cidades, que concentram o maior número da população. A média de atendimento com coleta de esgoto no Estado é de 72,5%, sendo 100% tratado”, apontou.

Impacto na saúde

Conforme indica a Abes, a falta de saneamento e de higiene tem impactos significativos à saúde da população. Dados da Unicef apontam que a falta de saneamento é responsável por 88% das mortes por diarreia no mundo, segunda maior causa de mortes em crianças menores de 5 anos de idade.

A Organização Mundial da Saúde traz diagnóstico similar, mostrando que 94% dos casos de diarreia no mundo são devidos à falta de acesso à água de qualidade e ao saneamento precário.