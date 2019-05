A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná) promove nesta quinta-feira (23) a 2ª edição do AHK Business Night, no Clube Curitibano ( Sede Concórdia) em Curitiba. Neste ano, o maior evento gratuito de negócios e networking do Paraná contará com 17 estandes em exposição. O início do evento será partir das 18h.

Entre eles estão importantes empresas, como: Gerar, Piazzetta Aparas de Papel, Häfner Montagens, Elis Lavanderia, Escola Alemã de Curitiba, Lapinha SPA, CWB Contabilidade, Goethe Institut, Escola Suíço Brasileira, Heverson do Valle Treinamentos, Servopa, Referência Rent a Car, Manuli Fitasa, Ótima , CITS, Phoron e A Viva.

O evento, é uma excelente oportunidade para os empresários darem visibilidade às suas marcas. “No ano passado, o Business Night reuniu 170 empresas do Paraná, que puderam fazer contato durante a visitação, trocar cartões e conhecer de perto produtos, soluções e serviços de companhias de diferentes segmentos de mercado”, relata a gerente regional da AHK Paraná, Christina Mathias.

Como a grande novidade desta edição, ela anuncia o contato direto com o setor de compras da Bosch, que abrirá oportunidade para novos fornecedores e parceiros durante o evento. Mais informações e inscrições: (41) 3323-5958 e/ou pelo e-mail ahkparana@ahkbrasil.com .

De acordo com o diretor da entidade, Andreas Hoffrichter, esta será uma excelente possibilidade que as empresas terão de se apresentar à indústria paranaense, por meio doacesso direto às empresas associadas à AHK Paraná. É uma forma de ampliar a rede de contatos e, quem sabe, iniciar negociações”, afirma.

O estímulo aos negócios e à economia paranaense estão entre os pilares de atuação da Câmara, que é considerada pelos associados uma das mais atuantes do Paraná e, até mesmo, do Brasil. Hoje, o quadro associativo da entidade é composto por mais de 200 empresas, incluindo as principais multinacionais alemãs do Paraná.

Além da área de visitação, outra atração programada para a noite de negócios é a palestra “Sintonia com o Sucesso Empresarial”, de Alexander Baer, com a participação da Orquestra Sinfônica de Curitiba e do maestro Carlos Domingues.

Mobilis inaugura nova sede em Pinhais

A empresa paranaense Mobilis, especializada no desenvolvimento de tecnologias, inaugurou recentemente sua nova sede na cidade de Pinhais (PR), contando com a presença de colaboradores, representantes da empresa, do deputado federal e ex-prefeito de Pinhais, Luizão Goulart e do secretário de Comunicação de Piraquara, Genésio Siqueira Jr.

Na ocasião, o procurador da Mobilis, Régis Nishimoto, destacou a história de sucesso da empresa, fundada em 2015. “A primeira proposta da empresa foi oferecer uma ferramenta indispensável para a formação mais completa dos candidatos à obtenção da carteira de habilitação categoria B, o simulador veicular Mobilis. Em sua breve, porém frutífera existência, sempre amparada a uma equipe altamente especializada e a um vasto know-how em soluções tecnológicas para segurança no trânsito, a Mobilis cresceu, diversificou portfólio e negócios e, com a nova estrutura, está apta a alçar voos ainda mais altos”, disse.

Convidado a descerrar a faixa de inauguração da nova sede, o deputado federal Luizão Goulart comentou que “o trânsito mata quase 50 mil pessoas por ano no Brasil; isso é inadmissível. Todos nós temos a obrigação de nos empenhar para que essa realidade mude e educação e melhor formação dos condutores são alguns dos caminhos”, destacou. Luizão também participou de uma aula inaugural no simulador de direção veicular.

Sepac comemora 42 anos

A unidade fabril Sepac (Serrados e Pasta de Celulose) está comemorando o seu 42º aniversário. A empresa é líder de vendas na região Sul do país e está na segunda colocação nacional entre as maiores produtoras de papel Tissue do país. A unidade fabril fica no munipio paranaense de Mallet que está localizado no Sudeste

paranaense, aproximadamente a 230 quilômetros de Curitiba. Nesta comemoração o presente é também para o consumidor. Já nas gôndolas dos supermercados uma embalagem especial de Duetto folha dupla, promocional, leve 16 pague 15.

Paraná no evento de impressão 3D

Com o objetivo de aproximar o público das principais novidades do mercado de impressão 3D, será realizada nos dias 10 e 11 de junho, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, a Inside 3D Printing Conference & Expo, a maior conferência e exibição de impressão em 3D na América Latina.

Entre os expositores estão a Oderço, de Maringá , representante nacional de impressoras chinesas da marca Flash Forge, e a Etech, de Santa Terezinha de Itaipu ,distribuidora da marca 3D Cromer.

Segundo Mônica Carpenter, diretora da Aranda Eventos, empresa organizadora da Inside 3D Printing no Brasil, com o desenvolvimento do segmento no país, torna-se fundamental oferecer ao público um espaço para que ele conheça, de perto, os equipamentos, converse, tire dúvidas com especialistas e saia de lá com uma ideia real do que pode ser implementado ou complementado em seu negócio.

Palestra sobre negócio sustentável

O escritório De Paola & Panasolo – Sociedade de Advogados é um dos patrocinadores do ciclo de palestra “Negócios para uma sociedade sustentável”. O evento, que será realizado no próximo dia 30 de maio, no Novotel Curitiba Batel (Rua Doutor Pedrosa, 228), das 14 às 16h30, é promovido pela Câmara Brasil-Alemanha (AHK).

Dentre os palestrantes estão Irene Hoffelder Vioti, consultora, palestrante e conteudista há 18 anos nas áreas de planejamento estratégico, gestão da inovação e sustentabilidade corporativa e que atuou, por 15 anos, nas áreas de Marketing e Gestão Empresarial; Indakéia Marisol de Lima, empreendedora, administradora de empresas e pós-graduada em Marketing e Planejamento Empresarial; e Sebastian Blank, fundador e CEO da BeeBrains.

Desafio Tecnológico para startups

O programa Nexos, iniciativa liderada pelo Sebrae e a Anprotec, lançou o desafio tecnológico Digital Cleaning em parceria com o Grupo Steffen, uma das maiores empresas do setor de limpeza profissional do país. O desafio busca pequenos negócios inovadores com competência tecnológica para desenvolver novas soluções digitais para o setor, com potencial de contribuir para a redução do impacto social, ambiental, melhorias das condições de trabalho e saúde, eficiência operacional e redução de descartes.

Os projetos selecionados receberão apoio financeiro para suportar o desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias, produtos, serviços e soluções. Os interessados poderão se candidatar e enviar suas propostas até o dia 2 de junho de 2019, através do endereço eletrônico www.sebrae.com.br/nexos.

Cai número de brasileiros otimistas

Segundo recente sondagem que procurou saber o que os brasileiros esperam sobre o futuro da economia e de suas finanças 26% dos brasileiros estão otimistas com a economia para os próximos meses — percentual que chegou a 39% em fevereiro passado. Já 43% se mantêm neutros, ou seja, não acham que as condições econômicas do país estarão melhores ou piores daqui seis meses. Enquanto 26% disseram estar pessimistas. Os números mostram clara divisão sobre o futuro da economia.

Entre os que apostam na retomada da economia, 32% atribuem a uma maior estabilidade política e outros 32% ao fato de concordarem com as medidas econômicas anunciadas pelo governo.

Dependência do INSS para aposentar

Com o objetivo de mostrar a importância da educação financeira nas empresas, a Associação Brasileira de Educadores Financeiros (ABEFIN), divulga uma pesquisa sobre a saúde financeira dos trabalhadores brasileiros.

Em parceria com a Unicamp e o Instituto Axxus foram entrevistados 2.000 funcionários de cem empresas, dos mais diferentes níveis hierárquicos, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Distrito Federal.

De acordo com o levantamento, 81% dos trabalhadores brasileiros dependem exclusivamente do INSS para a futura aposentadoria, enquanto apenas 19% possuem planejamento para alcançar os seus objetivos.