No próximo dia 30 outubro, Curitiba vai sediar o primeiro Meeting de Empreendedorismo, considerado um dos eventos mais relevantes do cenário empreendedora, e que tem a proposta de contextualizar o desenvolvimento de empreendedores e startups do país de acordo com a conjuntura nacional e internacional.

Para tanto os renomados palestrantes apresentarão temas ligados à diversas atividades, como vendas, alta performance, mundo digital, case de sucesso, investimentos, finanças, entre outros. O encontro idealizado pela LFC Eventos, que terá como local a Expo Unimed, tem como produtora oficial a Zoli Eventos Exclusivos , da empresária Cris Lissoni, sócia-fundadora da empresa com sede em Curitiba. Para ela, a realização desse encontro com nomes expressivos nas mais diversas atividades, é muito oportuna.

“Atualmente o empreendedorismo está cada vez mais valorizado no mercado de trabalho e no mundo empresarial como sendo uma opção como carreira. Os profissionais que conseguem ter iniciativa própria são aqueles que identificam oportunidades, possuem visão de futuro e tiram projetos do papel, reunindo assim algumas das características do que é ser um empreendedor”, enfatiza Cris.

E acrescenta: “e existe ainda a questão da responsabilidade social, pois criar uma empresa além do ato de empreender, não deixa de ser uma fonte de geração de empregos. Daí que o empreendedorismo pode ser encarado como uma contribuição de um indivíduo ou de um grupo de pessoas para a sociedade como um todo”.

Cris Lissoni cita a cantora Anitta, que participará do “Meeting de Empreendedorismo de Curitiba 2019. “Ela pode ser considerada um bom exemplo de empreendedorismo no Brasil, pois não é só sua liderança nas paradas musicais no País e no exterior. Anitta é formada em técnica de Administração, lidera um time de profissionais de diversas aptidões e idades, com muita habilidade de liderança e grande competência em marketing e negócios. É a cantora que dá a palavra final sobre turnê de shows, negocia cachês de propagandas, bate o martelo sobre parcerias e determina o orçamento de cada projeto e lançamento de música”. Ela falará sobre o tema “A Startup Anitta”.

Outro conceituado nome que fará palestra é o Ph.D. em Business e comentarista do programa Conta Corrente, da Globo News, Samy Dana. Autor dos livros “Seu Bolso”, “Em busca do Tesouro Direto” e “Finanças Femininas”, ele traz para o encontro uma visão mais abrangente e didática sobre temas relacionados a cenário econômico, finanças pessoais e psicologia econômica. O tema de sua palestra será “Disrupção no Mundo dos Negócios”.

Já para avaliar o cenário político, o evento terá a presença de Deltan Dallagnol, Procurador da República e mestre em direito pela Harvard. Ele foi responsável pela força tarefa de procuradores do caso Lava Jato em Curitiba. Com o tema “A ética nos Negócios em um Mundo de Pressões”, Deltan abordará o universo da ética comportamental, e como nutrir a ética na área dos negócios em um mundo cheio de pressões de diferentes tipos.

Também estão na programação Anderson Godz (Investidor, Criador do Movimento Governança & Nova Economia), com o tema “Negócios Velozes, Sócios Furiosos”, Camila Farani (CEO G2 Capital) com o tema “Como Desenvolver a sua Startup para o futuro Investimento”, Joel Jota (ex-nadador, mentor de vida e negócios) falará sobre “Alta Performance”, José Roberto Marques (fundador e presidente do IBC Coaching) com o tema “Empresas são Resultados de Pessoas”, Marlos Melek (membro da Comissão da Reforma Trabalhista), com o tema “Reforma Trabalhista-Transforme Dúvidas em Diferenciais Competitivos”, Rosi Dantas (maior franqueada da Rede Wise UP), com o tema “O Melhor Negócio do Mundo:Vendas!”. Os mestres de cerimonia serão Edinho Barbosa (Master Coach, formação em PNL pela Sociedade Brasileira de PNL,palestrante) e Guto Galamba (graduado em Educação Física – UFPE, especialista no tratamento da Obesidade, UGF,especialista em emagrecimento, UGF, Colunista da Revista Mensch). Já Paulo Henrique Lima, será intérprete de Libras. A abertura do evento, no Expo Unimed (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) está prevista para as 8h00 da manhã, no dia 30 (quarta-feira). A Zoli Eventos Exclusivos, produtora oficial do encontro, fica na Av. República Argentina, 1336, conjunto 1411, fone 9 9266-3450, contato@zolieventos.com.br e www.zolieventos.com.br.

Mais informações sobre o evento pelo site www.mecuritiba.com.br. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.diskingresssos.com.br . Além das palestras, também terá uma área de expositores e praça de alimentação.

A empresária que cortava cana

Na última edição da Feira do Empreendedor do Sebrae, a empresária Sabrina Nunes, CEO da Francisca Joias, maior e-commerce de semijoias do País, compartilhou seu conhecimento e experiência com a plateia. “A ideia era contar um pouco como comecei a empreender, dificuldades, vantagens e desvantagens. Além disso, eu quero ressaltar que com pouco você pode chegar longe.”, menciona a CEO da Francisca Joias.

A ex-cortadora de cana dividiu com a plateia suas estratégias para se tornar uma empresária de sucesso mesmo começando com recursos limitados. “Quando comecei a minha marca eu tinha apenas 50 reais, hoje eu faturo mais de 6 milhões ao ano, tenho uma equipe com 20 pessoas e uma operação saudável.”, diz Nunes.

Além disso, Sabrina Nunes ainda destacou as ferramentas que auxiliam no sucesso da sua jornada empreendedora, as estratégias de marketing, vendas, campanhas via Whatsapp, entre outras dicas.

A empresária começou a apostar nas redes sociais em 2012, quando nem grandes empresas apostaram na mudança digital. Por isso, a primeira dica da empresária foi “Preste atenção nas oportunidades, empreender é fazer acontecer na hora certa.”, menciona a empresária.

Outra dica envolve um conceito de venda que ela chama de “PCP” (pessoas compram de pessoas). “É preciso humanizar o e-commerce para aproximar os clientes da empresa — principalmente porque, para vender pela internet, é necessário ter uma reputação. Diferentemente da compra em loja física, no e-commerce as pessoas pagam sem nenhuma garantia real de que vão receber o produto. Elas precisam confiar na marca”, diz.

Ação da mulher na “Semana Paraná Inovador”

Durante a realização da “Semana Paraná Inovador”, as participantes Jaqueline Almeida, diretora de Tecnologia do Detran; Luciana Burko; presidente da Câmara da Mulher Empreendedora; Ariane Santos, fundadora e CEO da Badu Design; e Marcia Cavalcante, líder de Inovação Aberta da Celepar, debateram sobre Liderança Feminina e os caminhos que cada uma abriu para se destacar em suas áreas.

“As mulheres já são líderes há muito tempo, mesmo dentro de casa. Toda dona de casa é uma empreendedora que precisa administrar o tempo e os recursos. Esse foco e disciplina também são levados para o mundo corporativo”, afirmou Luciana Burko.

Para elas, capacitação constante, o olhar diferenciado e humano fazem a diferença para as mulheres em termos de inovação. “O setor de tecnologia é um ambiente masculino, mas isso está mudando e as mulheres estão mais inseridas no ecossistema de inovação. Aliar suas características ao que a área exige é a oportunidade de fazer diferente”, disse Marcia Cavalcante.

Ariane Santos destacou que os novos tempos trazem uma revolução no relacionamento entre as pessoas, e muitas mulheres reconhecem nisso uma oportunidade, não uma vulnerabilidade.

“Mesmo na tecnologia sempre houve presença feminina. A primeira linguagem de programação foi feita por uma mulher”, disse Ada Lovelace. O conceito que serviu de base para os celulares e o sistema Wi-Fi foram desenvolvidos por Hedy Lamarr”, lembrou Jaqueline. “Criar soluções e melhorar os processos para algo que impacte na sociedade são coisas feitas há muito tempo pelas mulheres, e isso é inovação”, salientou.

Deixar a formação em administração de empresas para se tornar apresentadora de TV e depois trocar a carreira em frente às câmeras para focar em um projeto pessoal que busca influenciar as pessoas a realizarem seus sonhos. Esse é um pouco da trajetória da apresentadora, empresária e influenciadora Rafaella Brites, que trouxe à “Semana Paraná Inovador” as ideias por trás de seu projeto Transformando Sonhos em Realidade (TSER).