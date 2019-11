Alguns dos maiores especialistas do Brasil nos temas de logística reversa e economia circular estarão no Câmpus da FIEP, em Curitiba, no dia 12 de novembro, para participar do 3º Seminário Paranaense Logística Reversa.

No evento, promovido pelo Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR) e pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), eles debaterão soluções para a correta destinação dos resíduos gerados por toda a cadeia produtiva industrial, além de falar sobre os benefícios econômicos e ambientais dessa prática para as indústrias dos mais diversos segmentos.

O evento receberá como a palestra de abertura com Davi Bomtempo, gerente-executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e um dos principais representantes do setor produtivo em fóruns do meio ambiente a nível nacional e internacional.

O economista lidera as agendas de recursos hídricos, biodiversidade, licenciamento ambiental, florestas, resíduos sólidos, mudança do clima, produção e consumo sustentáveis, entre outros temas, e falará sobre a Economia Circular e a Indústria do Futuro.

Outro representante de peso do setor é o de Cesar Faccio, secretário executivo da Coalizão Embalagens, entidade gestora de Logística Reversa de Embalagens em Geral, a primeira a assinar o Acordo Setorial de Embalagens em Geral. O programa é o único a ter toda a cadeia da logística reversa envolvida, com a participação de 19 associações de todo o Brasil, fabricantes de embalagens, usuários e distribuidores. O engenheiro mecânico, que já atuou nas áreas de qualidade e produção de uma empresa multinacional do segmento de pneus, falará sobre as fases de trabalho e os próximos passos da Coalizão.

Já João Cesar Meneghel Rando, engenheiro agrônomo e presidente do InPEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), falará sobre o case de sucesso do Campo Limpo Reciclagem, um dos mais bem sucedidos sistemas de logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas do mundo. O projeto estabelece entre outras coisas o papel de cada um dos atores da cadeia produtiva do setor: fabricantes, sistema de distribuição, agricultores e poder público.

Entre as autoridades presentes estarão o presidente do Sistema FIEP, Carlos Valter Martins Pedro, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná (Sedest), Márcio Nunes e o presidente do InPAR, Rommel Barion. Os demais palestrantes serão Marília de Souza, Gerente Executiva dos Observatórios do Sistema Fiep, Henrique Mendes, Gerente de Sustentabilidade da ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), Fabrício Soler, sócio da Felsberg Advogados e Tiago Lima e Amanda Schneider, respectivamente Consultor Jurídico e Diretora Executiva do IBER (Instituto Brasileiro de Energia Reciclável)

As inscrições para a terceira edição do Seminário já estão abertas, são gratuitas e limitadas, e podem ser feitas pelo link http://www.fiepr.org.br/logisticareversa/3osplr-6-27181-421118.shtml. Podem participar empresários e profissionais do setor industrial, técnicos, acadêmicos, educadores e gestores de universidades e ambientalistas.

Serviço:

3º Seminário Paranaense de Logística Reversa

Data: 12/11/2019

Local: Campus da Indústria (Av. Comendador Franco, 1.341 – Jardim Botânico – Curitiba/PR)

Horário: das 8h30 às 17h30