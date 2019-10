O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participa, nesta sexta-feira (25), em Curitiba, do encerramento da reunião de ministros da saúde do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ao final do evento, os ministros assinarão documento com compromissos a serem seguidos na área da saúde. O encontro é no Complexo do Parque Barigui e começou por volta das 9h.

Visita a hospitais

Ainda em Curitiba, no período da tarde, os ministros da Saúde visitam o Hospital Pequeno Príncipe e o Hospital do Idoso Zilda Arns.