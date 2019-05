Neste sábado (4/5), acontece em todo o país o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Em Curitiba, 25 unidades de saúde estarão abertas, das 8h às 17h, para a vacinação (lista completa abaixo).

Pode se vacinar contra a gripe quem faz parte do público prioritário definido pelo Ministério da Saúde: pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mães de bebês nascidos há até 45 dias, crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, profissionais da saúde, pessoas com doenças crônicas ou outras condições clínicas especiais (que apresentem prescrição médica) e professores da rede pública e privada.

Mesmo que a pessoa já tenha se vacinado contra a gripe em anos anteriores, é preciso repetir a dose neste ano. A vacina da gripe é atualizada todo o ano, de acordo com os vírus influenza que estão circulando no momento”, explica o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira.

A vacinação é ofertada também de segunda a sexta-feira em 110 unidades de saúde da capital. A estratégia de abrir algumas unidades de saúde no próximo sábado para ofertar a vacina é uma opção extra para aquelas pessoas que não conseguem ir aos postos de saúde durante a semana.

Desde o início da Campanha de Vacinação Nacional contra a Gripe, em 10 de abril, até a última segunda-feira (29/4), foram vacinadas em Curitiba 123.732 pessoas nas 110 unidades de saúde da Prefeitura e 431 na rede particular, o equivalente a 28,4% da meta. Na rede pública, a campanha vai até 31 de maio.

“Quem faz parte dos grupos prioritários não deve esperar as últimas semanas para se vacinar. O agente imunizante da vacina leva em torno de dez dias para ter efeito”, explica Oliveira. Nesse período, há uma janela para outras ocorrências, como um outro vírus, já incubado no indivíduo, que pode se manifestar, causando sintomas de gripe.