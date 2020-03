Curitiba registra primeiro caso provável de coronavírus

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná informam, nesta quarta-feira (11/03), o primeiro caso provável do novo coronavírus na capital do estado. Trata-se de um caso importado, de um homem de 54 anos, atendido em um hospital da rede privada. Ele passa bem, está em isolamento domiciliar voluntário e sendo acompanhado.

O paciente retornou no dia 7 de março de uma viagem pela Espanha, Portugal e Holanda. Ele apresentou sintomas leves, com dor de garganta e febre, no último final de semana. Após o início dos sintomas, buscou um serviço de saúde privado, quando foi avaliado e recebeu recomendação de repouso e isolamento domiciliar.

A amostra do exame do paciente foi enviada para um laboratório particular e o resultado se mostrou positivo para o coronavírus. Uma contra-prova do exame foi encaminhada, nesta quarta-feira, para o Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen-PR), para validação do resultado.

Apenas com a confirmação desta contra-prova pelo laboratório de referência (Lacen/Fiocruz) é que o caso passa a ser considerado confirmado oficialmente pelo Ministério da Saúde.

A filha de 25 anos do paciente viajou junto com o pai. Ela apresentou sintomas respiratórios leves e febre, ainda durante a viagem, mas melhorou e passa bem desde antes de chegar ao Brasil. A mulher também está em isolamento domiciliar voluntário. É possível que ela tenha apresentado a infecção durante a viagem. Por isso, as amostras do exame dela também foram enviadas ao Lacen para análise. A equipe de Epidemiologia da SMS segue monitorando ativamente outros possíveis contatos, por precaução.