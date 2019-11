No último dia do Smart City Expo World Congress, nesta quinta-feira (21/11), em Barcelona (Espanha), o prefeito Rafael Greca acompanhou palestras e percorreu estandes do maior fórum de cidades inteligentes do mundo. Ele também aproveitou o dia para reforçar parcerias de trocas experiências urbanas internacionais.

Greca se encontrou com o presidente da Mastercard Enterprise Partnerships, Carlos Menendez, responsável pelo Mastercard City Possible, programa de compartilhamento de projetos urbanos em uma plataforma on-line, que podem ser acessados pelas prefeituras como forma de aprendizado. Curitiba aderiu à iniciativa em março deste ano, durante a segunda edição do Smart City Expo Curitiba, que volta a ocorrer na cidade nos dias 26 e 27 de março de 2020.

“Estamos em companhia de cidades com grande tradição. Vamos compartilhar a nossa experiência com mais locais e servir melhor à causa da inovação em Curitiba”, disse Greca.

Também fazem parte da plataforma Mastercard City Possible cidades como Atenas (Grécia), Dublin (Irlanda), Dubai (Emirados Árabes) e Buenos Aires (Argentina).

De acordo com o presidente do Mastercard Enterprise Partnerships, Curitiba integra a plataforma pela tradição em inovação, reconhecida pelas suas soluções urbanísticas e cuidado com o meio ambiente. “Encontramos em Curitiba um ambiente acolhedor para este tipo de iniciativa”, reconheceu Menendez.

No estante da Mastercard no fórum internacional, Greca deixou também uma mensagem no mural de honra de autoridades presentes ao evento. “A cidade dos sonhos é aquela onde #inovação é processo social”, escreveu o prefeito no quadro, ao lado de uma tela de cristal que destacava projetos inovadores da capital.

A visita de Greca ao espaço da Mastercard também foi acompanhada pelos executivos da multinacional de cartões de crédito Darren Ware, Patricia Garbin, Miguel Gamino e Fernanda Caraballo.