O prefeito Rafael Greca assinou na ultima sexta-feira (13/9) um protocolo de intenções com o Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes (Cifal Curitiba), representado pelo diretor executivo da instituição e superintendente do Sesi no Paraná, José Antônio Fares. O centro é responsável por desenvolver programas de capacitação que contribuam para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

A parceria assinada vai reforçar o treinamento dos servidores municipais para Curitiba atingir os objetivos globais traçados pela Agenda 2030 da ONU – medidas para promover o desenvolvimento sustentável até 2030. Com o envolvimentos dos servidores, a Prefeitura já começou a alinhar e monitorar ações de cada secretaria em busca dos ODS.

“Quero que a ideia de sustentabilidade esteja em todos os espaços e isso passa por uma Prefeitura sem papel, online, por funcionários de cabeça moderna, espertos, que percebam as demandas de um mundo em tempo real”, disse Greca.

O prefeito ressaltou que Curitiba mantém a tradição em soluções e ações inspiradoras, que se tornaram exemplo para o Brasil e o mundo. Lembrou que a cidade teve a primeira universidade do Brasil, a Universidade Federal do Paraná, e conquistou do Prêmio Mundial do Habitat, em sua primeira gestão como prefeito.

Um só mundo

A cerimônia teve a participação dos cônsules honorários Marcelo Grendel Guimarães (de Bangladesh), Consuelo Rauen (da França) e Andrea Vianna (Luxemburgo).

“A busca de uma cidade sustentável, que une países tão diversos, é um esforço para se retardar o fim do mundo”, disse Greca.

Participaram da cerimônia Rodolpho Zannin Feijó, assessor de Relações Internacionais e articulador das ações relacionadas aos ODS na Prefeitura, em conjunto com o Imap; os vereadores Pier Petruzziello e Serginho do Posto; os secretários municipais, presidentes, superintendentes, gestores e servidores da administração direta e indireta.

Também nesta sexta-feira, secretários e articuladores de todas as secretarias da Prefeitura participaram da palestra de Diva Irene Paz Vieira, consultora técnica do Sesi, sobre os 17 ODS, reforçando as ações na área e que podem ser consultadas e comparadas no portal www.portalods.com.br