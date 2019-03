Curitiba recebeu 2ª Edição do Smart City

A segunda edição do Smart City Curitiba, evento voltado às inovações tecnológicas, foi um sucesso no Expo Barigui. O vice-governador do Paraná, Darci Piana, que representou o Governo do Estado, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, participaram da cerimônia de abertura. A programação, contou com 85 palestrantes nacionais e internacionais.

A iniciativa une forças do poder público, empresas, universidades e empreendedores, que juntos promovem soluções para o desenvolvimento das cidades. Neste ano quatro temáticas norteiam o evento: viabilidade de tecnologias para cidades inteligentes; governança em cidades digitais; cidades criativas, sustentáveis e humanas; e planejamento de cidades inovadoras e inclusivas.

Na abertura, o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, explicou que, com a aceleração de produção de soluções inovadoras, a ideia é humanizar a tecnologia. “Curitiba conta com apoio da FNP, e tenho certeza que este evento trará muitos benefícios, não só para a capital, mas como às diversas cidades participantes”.

Piana enalteceu as atividades de Greca para que Curitiba se mantenha na posição da cidade mais inovadora do país. Destacou que os investimentos para o evento são pequenos se comparados ao retorno.

Anunciou ainda a criação do aplicativo criado para o acesso de serviços do Governo do Paraná.

O prefeito da cidade anfitriã enalteceu as soluções tecnológicas recentes. “Estamos incentivando a economia Curitiba, referência em cidade inovadora, recebe 2ª Edição do Smart City criativa com a capacitação para as startups, nas Ruas da Cidadania, que contabilizou a participação de 7.500 pessoas”, relatou. Já o FABLAB, segundo o prefeito, será realizado nos dias 27, 28 e 29 de março. Uma feira, que levará propostas como o Smart City, mas a céu aberto. A grande novidade é o aplicativo também da Prefeitura de Curitiba.

Mais de 6000 pessoas estiveram presentes. Somente a área do congresso foi preparada para receber 1,6 mil visitantes. A área de exposição contou com 35 empresas com soluções e inovações para iluminação pública, segurança, educação, saúde, saneamento básico, trânsito e urbanismo; e 74 startups de Curitiba e região estão apresentando pitchs (palestras rápidas de, no máximo, 15 minutos) na Smart Plaza Vale do Pinhão, espaço da Prefeitura de Curitiba destinado a promover o ecossistema de desenvolvimento da cidade. O evento é chancelado pela FIRA Barcelona, consórcio público formado pela Prefeitura de Barcelona, Governo da Catalunha e Câmara de Comércio de Barcelona, a organização é do iCities, em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba e Vale do Pinhão. O Governo do Estado do Paraná foi um dos parceiros dos parceiros do evento.