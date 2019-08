A Prefeitura de Curitiba recebeu na ultima sexta-feira (9/8) o selo Bom Pagador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). O selo é um reconhecimento da boa conduta administrativa e do pagamento em dia de precatórios em 2018.

O prefeito Rafael Greca recebeu o selo do presidente do TJ-PR, Adalberto Jorge Xisto Pereira. “Trata-se de justo reconhecimento aos municípios que, apesar dos muitos compromissos financeiros, respeitam o direito do cidadão de receber o valor dos precatórios a que fazem jus”, disse o presidente do TJ-PR.

Greca destacou o esforço fiscal realizado pela Prefeitura nos últimos anos. “Assumimos com uma Curitiba arrasada, mas graças ao Plano de Recuperação Fiscal conseguimos honrar compromissos, incluir a previdência no Orçamento e voltar a servir a população com mais escolas, medicamentos, cultura, lazer e obras de infraestrutura, com um grande plano de pavimentação”, ressaltou.

O prefeito estava acompanhado do secretário de Finanças, Vitor Puppi, e da procuradora-geral do município, Vanessa Volpi.

Em 2018, foram pagos pela Prefeitura de Curitiba R$ 113 milhões em precatórios. Neste ano a estimativa é quitar mais R$ 114 milhões.

O secretário de Finanças, Vitor Puppi, ressalta que Curitiba vem conseguindo pagar os precatórios em dia mesmo com o crescimento dos valores. Em 2016, antes da atual gestão, haviam sido pagos apenas R$ 30 milhões.

“Houve aumento expressivo dos valores dos precatórios, mas mantemos o pagamento rigorosamente em dia, graças ao compromisso com a gestão fiscal do município”, disse Greca. “Foram mais de R$ 260 milhões em precatórios pagos na gestão” acrescentou o prefeito.