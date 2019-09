Serão dois dias de discussão sobre tecnologia e inovação no agronegócio; programação inclui apresentações de startups

Nos dias 15 e 16 de outubro, o Mabu Curitiba Business será o palco do primeiro Congresso Smart Farm Brasil, que irá apresentar o impacto da tecnologia no cotidiano da agricultura. A chamada Revolução 4.0 mudou o panorama do agronegócio, possibilitando ao agricultor, de qualquer porte, acesso às tecnologias que antes eram muito caras. Durante os dois dias de congresso, haverá palestras com profissionais que são referência no setor do agronegócio no Brasil e no mundo. O evento também trará discussões sobre como aproveitar mais e melhor o uso de tecnologia no campo, colaborando com a eficiência, lucratividade, melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade. As inscrições para o congresso já estão abertas, ao preço de R$100,00, com opções de meia-entrada.

Abrindo o congresso, no dia 15, Antônio Carlos Zem, ex-presidente da AFMC Corporation, irá palestrar sobre o tema “Agricultura Biológica: Hoje e Depois”. Seguindo a programação, a professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Maria Aparecida Cassilha Zawadneak irá explanar sobre como produzir alimento saudável sem agredir o ambiente, analisando a experiência da produção integrada de morango no Brasil. Na sequência, é a vez de Agenor Maccari Junior, doutor em Tecnologia Pós-Colheita pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) falar sobre Fazenda Sustentável – mercado, desafio e tendências. A programação segue com a apresentação de case de sucesso da Cooperativa Bom Jesus, sobre a agricultura de precisão para pequena propriedade, com engenheiro agrônomo, graduado na UFPR, produtor rural e especialista em Agricultura Digital, Pedro Magalhães. Fechando o primeiro dia, o Cooperativismo na Produção, Financiamento e Seguro Agrícola será o tema de uma mesa-redonda com a participação de Devanir Brisola, gerente de desenvolvimento de negócios na Central Sicredi PR/SP/RJ), Gilson Nogueira Farias (graduado em Ciências Econômicas pela CESUFOZ – Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu e especialista em crédito rural), Carmem Truite (membro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, e gerente da área de análise de crédito de Produtores Rurais e Convênios), e Robson Mafioletti (engenheiro agrônomo, graduado pela UFPR, Superintendente da Organização das Cooperativas do Paraná – Ocepar).

Já no segundo dia, a Smart Farm começa sua programação com Eugenio Stefanelo, apresentador do programa diário Negócios da Terra, da Rede Massa (SBT no Paraná) e ex-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento e ex-secretário de Estado da agricultura do Paraná, falando sobre a disponibilidade e o uso das terras no Brasil. A programação segue com a palestra de Luiz Roberto de Souza, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), com o tema: “Atualização constante para Smart Farmers – a evolução é permanente”. O último dia da Smart Farm segue com Salatiel Turra, diretor do departamento de economia rural da SEAB, traçando um panorama da agropecuária paranaense, com análises e perspectivas. O advogado Rafael José Lopes Gaspar, associado sênior do escritório paulistano Pinheiro Neto Advogados, que atua há mais de 13 anos com operações financeiras ligadas ao financiamento do agronegócio, irá explanar, na sequência, sobre novas tendências do financiamento privado ao agronegócio e quebra de paradigmas. Fechando o ciclo de palestras da Smart Farm, João Alberto Oliveira Junior, sócio-proprietário da Ag.In – Agricultura Inteligente Empresa de Consultoria, Treinamento, Comunicação e Posicionamento de Produtos trará a palestra Agricultura 4.0.

A Smart Farm Brasil tem realização de Rapporto Sponsorhip, com apoio dao Mabu Hotéis e Resorts, Associação Paranaense dos Engenheiros Florestais (Apef), UFPR, Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (Fupef), Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, Vale do Pinhão, Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação (ag.cwb), Prefeitura de Curitiba, Governo do Estado do Paraná, Roit Consultoria e Contabilidde, Globo Rural e Drops Academy Digital School.

Serviço:

Primeira edição da Smart Farm Brasil e Demo Day Smart Farm

Dias 15 e 16 de outubro, das 8h30 às 18h30

Mabu Curitiba Business: Rua XV de Novembro, 830 – Centro, Curitiba/PR

Inscrições e programação completa no site smartfarmbrasil.com.br

Informações: (41) 99984-1734 ou smartfarm@sponsorship.com.br

Programação:

15 de outubro (terça-feira)

07h30 às 08h30 – Cadastramento

08h30 às 09h30 – Palestra com Antônio Carlos Zem

Tema: Agricultura Biológica: Hoje e Depois

09h30 às 10h30 – Palestra com Maria Aparecida Cassilha Zawadneak

Tema: Como produzir alimento saudável sem agredir o ambiente: experiência da Produção Integrada de morango no Brasil

10h30 às 11h – Intervalo

11h às 12h30 – Palestra com Agenor Maccari Junior

Tema: Fazenda Sustentável – Mercado, Desafio e Tendências

12h30 às 14h – Intervalo para Almoço

14h às 15h – Palestra com Pedro Magalhães

Tema: Cases de Sucesso da Coop. Bom Jesus – Agricultura de Precisão para Pequena Propriedades

15h às 15h30 – Rodada de negócios

15:30 – 17:00 (15/10/2019) Mesa Redonda com Devanir Brisola, Gilson Nogueira Farias, Carmem R. Truite e Robson Mafioletti

Tema: Cooperativismo na Produção, Financiamento e Seguro Agrícola.

16 de outubro (quarta-feira)

09h às 10h – Palestra com Eugenio Stefanelo

Tema: Disponibilidade e o uso das terras no Brasil

10h30 às 11h – Intervalo

11h às 12h – Palestra com Luiz Roberto de Souza

Tema: Atualização constante para Smart Farmers – a evolução é permanente

12h às 14 – Intervalo para Almoço

14h às 15h – Palestra com Salatiel Turra

Tema: Panorama da Agropecuária Paranaense: Análises e Perspectivas

15h às 15h30 – Intervalo

15h30 às 16h30 – Palestra com Rafael José Lopes Gaspar

Tema: Novas tendências do financiamento privado ao agronegócio e quebra de paradigmas

16h30 às 18h – Palestra com João Alberto Oliveira Junior

Tema: Agricultura 4.0

