Uma rodada de negócios que estimula o setor de papelaria brasileiro circulará as regiões Sul e Nordeste no intuito de fomentar vendas, apresentar novidades, colocar frente a frente representantes das grandes marcas nacionais com as empresas locais do segmento. Em sua 5ª edição, o Encontro NewOffice será realizado entre os dias 3 de agosto e 4 de setembro em seis diferentes estados do Brasil, nas cidades de Caxias do Sul (RS), Balneário Camboriú (SC), Curitiba (PR), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Recife (PE). A perspectiva é reunir mais de 500 CNPJs em todas as etapas. A inscrição para os visitantes é gratuita, feita diretamente no site do evento. O acesso é exclusivo a empresários do ramo, proprietários e compradores de papelarias, lojas de utilidades, supermercados e afins. Confira o vídeo da edição realizada em Curitiba em 2018.

Realizado anualmente, esta edição dobra de tamanho ao chegar ao Nordeste do país em três diferentes capitais. Serão seis cidades no total, diante das três do Sul em 2018. O Encontro NewOffice surgiu com o objetivo de atrair comerciantes de produtos de papelaria, material escolar e artigos de escritório. “Os profissionais e empreendedores da área terão a oportunidade de conhecer novos fornecedores, fazer bons negócios, estreitar laços com representantes e empresas, participar de palestras gratuitas com conteúdo de relevância e ainda ter acesso a ofertas exclusivas”, explica uma das idealizadoras do encontro, Tiele Machado.

Também à frente da organização, Marcela Viecelli comenta que para unificar o mercado e construir parceiros, o NewOffice compromete-se em buscar expositores de diferentes segmentos. “O intuito é fortalecer as marcas e conquistar um espaço ainda maior na área. Desta forma, oferecemos um espaço 100% voltado aos interesses do mercado, fazendo com que as marcas expositoras possam ter um atendimento personalizado e focado”, justifica.

Expositores aprovam a ideia sugerida e que vem fazendo a diferença na realização do encontro. Em vez do formato de feiras convencionais, não há espaços fechados como estandes. São mesas em que o visitante pode ver, tocar e testar os produtos. “Este formato facilita a abordagem dos expositores e também faz com que o cliente não fique na dúvida se o produto é de boa qualidade”, comenta o expositor Tiago Casarin, gerente nacional da Molin, que participa do evento desde a primeira edição.

Além da relação de compra e venda, o NewOffice foca também na disseminação do conhecimento. Por isso, além da mostra, haverá ainda uma série de palestras para que os participantes possam aprender com profissionais experientes em diferentes setores da economia e que possam contribuir com melhorias e otimização no dia a dia de quem lida com o mercado de papelaria e material de escritório.