Divulgada a cada cinco anos, a última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, aponta que 55,6% dos brasileiros não se consultam com dentista, anualmente. A PNS revela, ainda que, entre pessoas com 18 anos ou mais, 11% perderam todos os dentes; entre os brasileiros que estão acima dos 60 anos, o índice é de 41,5%.

Para transformar positivamente este cenário, a Neodent, terceira maior empresa de implantodontia do mundo, realiza o projeto Expedição Novos Sorrisos. Desde 2016, a expedição percorreu o Brasil com uma unidade de atendimento móvel oferecendo avaliação odontológica e indicações de tratamento para a população. Agora, Curitiba recebe a segunda fase do projeto, até 20 de dezembro, em frente ao Estádio da Arena, do Athletico Paranaense.

Com o objetivo de promover a autoestima e a saúde bucal, os atendimentos serão realizados por profissionais da Neodent e dentistas voluntários, voltados à população em geral e pessoas atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS). Funcionários e jogadores do profissional e das categorias de base do Athletico também serão contemplados.

Após cadastro inicial, mediante apresentação de carteira de identidade e CPF, os profissionais prestarão atendimentos como limpeza e orientação sobre saúde bucal e implantes dentários. Menores de idade poderão ser atendidos desde que acompanhados de um responsável.

Mais de 4 mil novos sorrisos

Durante dois anos, a expedição percorreu 25 cidades brasileiras com o veículo que possui dois consultórios equipados com instrumentos e materiais odontológicos de última geração e alta qualidade. Os atendimentos foram realizados por profissionais da Neodent e dentistas voluntários de cada uma das localidades, promovendo novos sorrisos a 4.900 pessoas.

“A Neodent tem o compromisso com a saúde bucal de milhares de brasileiros, e de criar novos sorrisos todos os dias. Curitiba recebe a nova fase de um projeto consolidado e de sucesso, e que também promove o voluntariado da região”, afirma o CEO da Neodent, Matthias Schupp.