A Senior, empresa especialista em tecnologia para gestão, atua com 12 mil clientes e acumula experiências com companhias importantes como, Netshoes, Magazine Luiza, Volkswagen, Luft Logistics, Cargill, Evino, Atacadão, Petrobras, Senac, Comercial Mariano, St. Marche, entre outras. Com objetivo de compartilhar e promover as melhores práticas do mercado para a transformação digital, a Senior criou o evento “Senior Experience”. Em 2019 a primeira edição da ação acontece em seis estados diferentes. Em Curitiba o evento acontece no dia 23 de maio, das 8h30 às 14h, no Hotel Pestana Curitiba. As vagas são limitadas. Os interessados em participar podem se inscrever no site: http://senior.com.br/senior-experience/curitiba.php.

“Nossa proposta é auxiliar e preparar o mercado para fazer da tecnologia uma ferramenta estratégica, garantindo agilidade nos processos e resultados. Para isso iremos falar sobre as soluções Senior consagradas no mercado, e que são utilizadas pelas melhores empresas do Brasil”, afirma Hermínio Gastaldi, Diretor de Mercado da Senior.

GRADE DO EVENTO

O “Senior Experience” oferece palestras e apresentação de cases, que serão fornecidas por especialistas, e que contribuirão com insights, tendências de negócio e boas práticas. A programação também inclui coffee break e coquetel, momentos reservados para o networking. Na ocasião serão tratados assuntos como o “Desafio da transformação dos negócios” – inovação, produtividade, compliance e mudança de cultura; “People analytcs e a gestão de talentos na era digital”; “Experiência do cliente” – os impactos do uso de tecnologias para agilizar os processos; “A experiência do empregado – a gestão das rotinas internas”; e os diversos desafios das empresas com o “Governo digital”.