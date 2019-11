Segundo dados do Cadastro Central de Empresas, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mesmo passada a recessão, 21,5 mil empresas fecharam as portas em 2017. Todo empreendedor brasileiro, grande ou pequeno, enfrenta vários desafios em seus negócios. E um deles é manter o otimismo.

Com o objetivo de discutir a economia e as novas frentes de trabalho, no dia 12 de novembro, Curitiba (PR) recebe o evento “Economia em Debate – Perspectivas e Inovação nos Negócios”. Nesta 2ª edição, o MEETING | Negócios e Economia vai apontar novos caminhos da economia no cenário do empreendedorismo, trazendo nomes importantes do setor.

Destinado para empresários, empreendedores, gestores e diretores de empresas, o evento será, ainda, uma oportunidade para fazer networking e receber atualizações do mercado. Os ingressos custam R$ 120 e podem ser adquiridos pelo site https://meetingne.com/.

Dados do Paraná

Apesar da crise e de alguns cenários pouco animadores, o estado do Paraná segue progredindo. Pela primeira vez, assumiu o posto de terceira unidade da federação com maior número de empresas ativas, segundo a pesquisa “Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo”, divulgada pelo IBGE. “O Paraná é um polo importante de novas empresas, talentos e geração de negócios. Faz muito sentido para nós apoiar e participar de um evento como esse”, ressalta Dra. Mara Poffo Wilhelm, apoiadora do Meeting.

Programação

Talk de Economia – Perspectivas econômicas frente ao futuro cenário do empreendedorismo

Participantes:

• Dra. Lídia Goldenstein – Economista, Economia Criativa (Ex – Vice Presidente da Bienal de SP);

• Dr. Alcides Wilhelm – Advogado Tributarista e Empresarial (Wilhelm & Niels);

• Gilmar Lourenço – Economista (Ex- Diretor Presidente IPARDES);

• José Acácio Contezini – Controller e Legal Representative (Albany Internacional);

Mediadora:

Elisa F. Marchi – Sócia-Diretora Expertise Associados.

Talk de Inovação – Inovação Disruptiva: Como ser resiliente no mercado de tubarões

Participantes:

• Dr. Pablo Valle – UFPR – Inovação 4.0 Tecnologias & Pessoas;

• Dra. Mara Poffo Wilhelm – Advogada Empresarial | Reestruturação (Wilhelm & Niels);

• Heloisa Garrett – Presidente LIDE PR;

• Leandro Johann – Fundador e CEO Ateliware | Co-fundador Pipefy e Minestore;

Mediador:

Giancarlo Kohler – Cofundador Ibiza Meeting & SouHub

Sobre o MEETING | Negócios e Economia

O MEETING | Negócios e Economia é uma iniciativa empresarial com o objetivo de compartilhar ideias e visões de negócios, promover informações e debates em relação ao Mercado Financeiro, bem como conectar empresários dos mais variados ramos. Atuante no mercado, tem como proposta aproximar o empresário da informação, por meio de eventos, palestras, bate-papos, acerca do mundo dos negócios.

Serviço

Economia em Debate – Perspectivas e Inovação nos Negócios

Quando: 12 de novembro de 2019.

Onde: Hotel Bourbon Curitiba – Rua Cândido Lopes, 102, Centro.

Horário: 17h às 21h.

As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site https://meetingne.com/.