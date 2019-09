Durante os dias 5 e 6 de setembro, Curitiba (PR) vai sediar o 7º Fórum de Agricultura da América do Sul (Agricultural Outlook Forum South America 2019). No evento internacional, que será realizado no Museu Oscar Niemeyer, especialistas do mundo todo irão analisar, nos debates, as variáveis que podem definir os rumos do setor dos próximos anos, como inovação, logística e tecnologia. A guerra comercial entre os Estados Unidos (EUA) e China, e o acordo entre Mercosul e União Europeia, estão entre os destaques da pauta.

As disputas comerciais e os acordos de bloco ou bilaterais serão abordados de maneira transversal em praticamente toda a programação do Fórum. O pano de fundo está no protagonismo sul-americano, liderado pelo Brasil, nessa nova era de oferta e demanda mundial. Ao todo, serão 13 painéis, com mais de 40 palestrantes. Já estão confirmadas as presenças da consultora e especialista em política comercial da União Europeia, Emily Rees; do diretor da Divisão Agrícola e de Commodities da Organização Mundial do Comércio (OMC), Edwini Kessie; além do economista do USDA, Warren Preston, e da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

Serviço:

7º Fórum de Agricultura da América do Sul – “Da Produção ao Mercado – Global e Sustentável”

Data: 05 e 06 de setembro de 2019

Local: Museu Oscar Niemeyer (MON)

Endereço: Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico – Curitiba (PR)

