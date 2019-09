Curitiba tem a intenção de se tornar uma referência no cooperativismo dentro do estado do Paraná. Parcerias da Prefeitura com o Sistema Ocepar (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), Faep e outras instituições do terceiro setor estão em discussão para aumentar o trabalho cooperativo na capital.

O tema foi exposto pelo prefeito Rafael Greca, na manhã desta quinta-feira (5/9), na abertura do 7º Fórum de Agricultura da América do Sul, que reúne representantes de 15 países. O evento é promovido pela Ocepar e jornal Gazeta do Povo e vai até sexta-feira (6/9), no Museu Oscar Niemeyer.

Neste ano, o tema do fórum é o “Da produção ao mercado – global e sustentável”. Greca destacou os programas de segurança alimentar que Curitiba desenvolve, como as hortas comunitárias, as feiras orgânicas e livres, os Sacolões e Armazéns da Família e os sete Restaurantes Populares do município.

“Essa visão de segurança alimentar e nutricional é o que Curitiba e o Paraná podem oferecer ao mundo”, afirmou Greca.

O prefeito também citou que atualmente a Prefeitura apoia 14 cooperativas de agricultores da Região Metropolitana. “É muito importante casar o campo com a cidade. Colocar o alimento do campo na mesa da cidade”, disse.

Uma das ideias para aumentar o cooperativismo na cidade é usar o Parque dos Tropeiros, na CIC, para desenvolver projetos com apoio da Ocepar.

“Queremos criar em Curitiba uma vitrine do cooperativismo e do agronegócio”, definiu Greca.

A Prefeitura e a Ocepar já têm um projeto em andamento que ensina ações de cooperativismo nas escolas. Desde o ano passado, o Cooperjovem é feito em dez escolas municipais, uma em cada regional da cidade.

O programa ensina para as crianças como trabalhar em cooperação. O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, explicou que a ideia é expandir as parcerias com a Prefeitura em 2020.

“Queremos usar os Faróis do Saber para disseminar a ideia do cooperativismo entre os moradores dos bairros, disse Ricken. “No interior do Estado o cooperativismo faz parte do dia a dia da população. É uma segurança alimentar muito grande você saber a origem dos produtos. O que sai do produtor direto para a mesa do morador”, definiu.

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, falou da importância do agronegócio no Estado e que o Fórum de Agricultura da América Latina é o melhor espaço para discutir avanços para o setor.

“Aqui no Paraná a gente produz com qualidade, eficiência, mas respeitando tudo aquilo que é determinado pela legislação ambiental. Estamos no caminho certo e não podemos perder o foco”, afirmou Piana.

Também participaram da abertura do 7º Fórum de Agricultura da América do Sul o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi; a secretária municipal da Comunicação Social, Mônica Santanna; o assessor de Relações Internacionais da Prefeitura, Rodolpho Zannin Feijó, o presidente da Coamo, José Aroldo; o presidente da Cocamar, Luiz Lourenço; o ex-governador do Paraná Orlando Pessuti; e Gustavo Cupertino, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A abertura também foi acompanhada pelo presidente do CREA/PR, Ricardo Rocha de Oliveira; por Virgílio Moreira filho, do Sistema Fiep; Renato Nobre superintendente do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras); e pela presidente do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), Ana Amélia Cunha Pereira Filizola.