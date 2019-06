Os chamados “bota-foras”, pontos de descarte irregular de resíduos, ainda são um problema na CIC, apesar da fiscalização permanente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA). Mas as parcerias entre a Prefeitura e moradores mostram que é possível reverter este problema e transformar áreas antes repletas de entulhos em jardins.

Na Vila Luana, uma parte da área de lazer atrás da UPA CIC vivia cheia de resíduos depositados de forma irregular. Desde o início de junho, no entanto, o local passou por uma revitalização, graças a ação conjunta de vizinhos e da Regional.

No lugar de restos de construções, o terreno conta agora com árvores frutíferas, bancos e um terreno limpinho, pronto para receber grama e uma nova ciclovia.

“A Prefeitura fez a limpeza da área, instalou os bancos e forneceu as mudas de árvores, que foram plantadas pela população”, conta o administrador da Regional CIC, Raphael Keiji.

Ele destaca a atuação da Associação dos Moradores da Vila Luana na mobilização da comunidade. “Famílias inteiras da região usam esta área de lazer e muitos moradores participaram do plantio das árvores e se prontificaram a ajudar a manter o local limpo”, conta João Benedito de Carvalho, presidente da associação.

Canal extravasor

No Conjunto Vitória Régia, as margens do canal extravasor, junto às ruas José Laurindo de Souza e Major Vitor Feijó, também viraram jardinetes cuidados pelos moradores. “No local, equipes da Prefeitura fazem a limpeza permanente do canal e a vizinhança mantém a margem próxima à via bem cuidada”, explica Keiji.

A aposentada Ana Maria Vosniak mora há três anos no Vitória Régia e pode ser encontrada todas as manhãs fazendo a poda de plantas e renovando o paisagismo.

Este ano, além do apoio à revitalização de áreas na Vila Luana e no Conjunto Vitória Régia, a Regional CIC foi parceira de ações comunitárias de renovação em dois locais na Vila Verde. O trabalho conjunto do poder público e dos moradores foi realizado nas margens do canal extravasor, entre as ruas Francisco de Assis Correia e Rua Emílio Romani (junto ao Contorno Sul) e também em um pátio de estacionamento entre as ruas Emilio Romani e Jornalista Augusto Waldrigues.

Quem descarta resíduos em locais proibidos comete crime ambiental e pode ser autuado. As multas vão de R$ 11 a R$ 115 mil.