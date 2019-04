A municipalização do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Eliana da Costa Marques, no Sítio Cercado, vai ampliar progressivamente o número de crianças atendidas, das atuais 72 para 120. A unidade – entregue nesta quinta-feira (4/4) pelo prefeito Rafael Greca – era, até 2018, um Centro de Educação Infantil contratado. Foi municipalizado, recebeu obras de revitalização para atender com mais conforto as crianças do bairro e agora é o 220º CMEI da rede pública curitibana.

“Educação é pura luz. Nada se compara a um cérebro que lê, que aprende, que ama sua família e sua cidade. Que assim seja para estes curitibinhas”, disse o prefeito Rafael Greca. “Meu coração se enche de alegria, este Bairro Novo eu vi nascer. Seja sempre abençoado”, completou o prefeito.

A família da pequena Micaelly Almeida da Silva, de 1 ano e 5 meses, estava em festa durante a inauguração. “Ficou lindo”, disse a mãe Mariana Cristine Pedroso da Silva, acompanhada da irmã de Micaelly, Manuelly Almeida da Silva, 5 anos.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, destacou que mais crianças poderão ser atendidas em breve na unidade. “Hoje são 72, logo serão mais de cem. Graças ao Plano de Recuperação de Curitiba conseguimos fazer mais pela educação”, pontuou a secretária.