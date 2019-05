Neste sábado (25/5), oito unidades de saúde de Curitiba estarão abertas para vacinação, das 8h às 12h, cobrindo todos os quadrantes da cidade. O atendimento estará disponível nas unidades Xapinhal e Sambaqui (no distrito sanitário Bairro Novo); Vitória Régia (distrito sanitário CIC); Fanny Lindoia (distrito sanitário Pinheirinho), São Braz (distrito sanitário Santa Felicidade); Moradias Santa Rita (distrito sanitário Tatuquara); São Domingos e Uberaba de Cima (distrito sanitário Cajuru).

Além de oferecer todas as vacinas do calendário para todas as idades (confira aqui o calendário completo), as oito US também disponibilizarão a vacina da gripe para as pessoas que ainda não se imunizaram e fazem parte do grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde (veja a lista abaixo).

Cerca de 232 mil pessoas que fazem parte deste público ainda não compareceram às unidades de saúde de Curitiba para a imunização. Até o dia 21/5, foram aplicadas 303 mil doses da vacina da gripe, considerando desde o início da campanha, em 10/4. A campanha da gripe encerra na próxima sexta-feira (31/5) e é oferecida de segunda à sexta-feira em 110 unidades de saúde.