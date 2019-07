Além de calçadas mais largas e acessíveis, iluminação especial para pedestre e paisagismo, a Rua Voluntários da Pátria, no Centro da cidade, também está recebendo uma nova rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

A troca dos antigos sistemas, com mais de 50 anos, está sendo feita pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) que aproveitou a frente de obras aberta pela Prefeitura de Curitiba no começo de julho para melhorias na via.

A Sanepar também está trocando a rede de abastecimento no trecho de obras da Prefeitura, na Rua Duque de Caxias onde está sendo feito um pedaço da faixa acessível do Largo da Ordem.

“Unir as duas obras num momento só evita quebra-quebra futuramente”, afirma o arquiteto do Ippuc Mauro Magnabosco.

Os antigos dutos de cerâmica da rede de esgoto da Voluntários da Pátria estão sendo trocados por material de alta resistência, sem emendas e com melhor isolamento. Os canos de ferros são substituídos por PVC.