O Viaduto Pompeia, no Tatuquara, está com o aterro de uma das alças concluído. O acesso do bairro à pista da BR-116 no sentido Curitiba-Fazenda Rio Grande ganhou forma e, na primeira quinzena de junho, a Rua Francisco Xavier de Oliveira recebeu o meio-fio de concreto.

A rua que desemboca no viaduto foi alargada, ficando com nove metros de caixa, com duas pistas para o tráfego e mais uma para o estacionamento. Ela irá compor o binário da Vila Pompeia e também será asfaltada, sinalizada e terá calçadas novas, melhorias na iluminação e paisagismo.

A Francisco Xavier de Oliveira será a saída do Tatuquara para a BR-116. A entrada será pela Rua João Batista Bettega Junior. Entre as duas ruas, outros binários acessórios funcionarão como complemento às alças do viaduto.

Além da Francisco Xavier de Oliveira, estão sendo feitas obras em trechos das ruas José Zanoncini e Francisca Ferreira da Luz, no entorno do Colégio Estadual Beatriz Faria Ansay; na ligação da Francisco Xavier de Oliveira com a BR-116, no sentido sul; e na alça de acesso que permitirá o retorno da Francisco Xavier de Oliveira para a Rua Francisco Warcheski, em direção ao bairro.