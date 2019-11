O Natal é época de amor, paz e solidariedade. Pensando nesse espírito natalino, é que a Prefeitura lançou a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019 na quarta-feira (6). Além das atrações, que vão iluminar a cidade, a ideia é encantar a vida de quem pouco tem.

Com o Natal Solidário, que pretende arrecadar, até 29 de novembro, 80 mil brinquedos novos, a prefeitura vai levar alegria e esperança para crianças carentes de até 12 anos de idade.

O presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Thiago Ferro, explica o perfil desses pequenos atendidos pela instituição.

A economia também está em pauta quando o assunto é Natal. Uma das propostas é fomentar o comércio local. A Federação do Comércio do Estado do Paraná (Fecomércio) aponta que 6 mil vagas temporárias devem ser criadas em todo o estado durante o fim do ano. O presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Glaucio Geara, afirma que os lojistas estão confiantes.