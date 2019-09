Curitiba ganhou, na noite desta segunda-feira (9/9), o Centro de Educação Profissional Dr. Celso Charuri. A unidade educacional do Sistema Fiep fica na Rua Paula Gomes, no São Francisco. “Esse local é um presente para a cidade”, disse o prefeito Rafael Greca, na solenidade oficial de inauguração.

Greca lembrou toda a tradição da rua – que além de estar presente em suas memórias, faz parte da história de Curitiba e do empreendedorismo local. Para o prefeito, a instalação da unidade é mais uma ação para renovar o Centro Histórico, um reforço para o programa de revitalização Rosto da Cidade, da Prefeitura.

“E é mais um endereço dessa cidade de ideias”, disse Greca, ao agradecer ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, e referindo-se ao caráter de inovação da capital paranaense.

Participaram da inauguração os deputados estaduais Elio Rusch e Subtenente Everton; o vice-presidente da Fiep e presidente do Pró-metrópole, Hélio Bampi; a gerente da unidade, Berenice Cavalheiro; o assessor de Relações Internacionais do Governo do Paraná, Sergio Tadeu Monteiro de Almeida; o pastor da 1ª Igreja do Evangelho Quadrangular José Roberto Leal e sua mulher, a pastora Jane Leal.

Compareceram, também, o superintendente do Trabalho e Emprego da FAS, Fabiano Vilaruel; e o superintendente do Imap, Felipe Carvalho.

O Centro de Educação Profissional Dr. Celso Charuri ocupa uma área de 6,9 mil metros quadrados e conta com um laboratório de automação industrial com prática virtualizada, cinco laboratórios de tecnologia da informação, além de um centro cultural com galeria de artes e teatro.

Um espaço maker e um coworking completam a estrutura, que recebe cerca de 1,2 mil alunos em seus cursos regulares e 2 mil em cursos de curta duração.

A unidade também tem o selo LEED Platinum, uma certificação para construções sustentáveis. O prédio foi doado ao Sistema Fiep pelo Pró-Vida e leva o nome do fundador da instituição.