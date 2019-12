Após receber um investimento de R$ 3 milhões, o Condor Ahú será a primeira loja Gourmet da rede em Curitiba. O empreendimento alia elegância, conforto e proporciona uma experiência de compra diferenciada, com um amplo leque produtos nacionais e importados. A inauguração acontece no dia 05 de dezembro, às 8h, com um café da manhã para clientes, imprensa e autoridades.

A loja, que existe desde 1992, foi totalmente reformulada para se enquadrar no conceito gourmet, mas mantém a proposta de continuar focando na economia, que é uma característica enraizada no DNA da rede. “Idealizamos entrar para esse novo conceito de loja sem esquecer do nosso foco principal, que é o de levar qualidade e preços competitivos aos nossos clientes”, relata o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

Essa nova proposta contempla um mix de produtos premium e importados, um açougue com cortes especiais de carnes Angus, além de queijos especiais, frutas selecionadas, padaria, confeitaria, rotisseria e uma linha de perecíveis com alimentos prontos ou pré-preparados para o consumo. A adega traz toques rústicos e está abastecida com uma vasta linha de rótulos de vinhos, espumantes e cervejas artesanais para agradar a todos os paladares.

Os setores estão organizados de maneira inteligente, prática e utiliza um mobiliário sofisticado, com gôndolas baixas que melhoram a visibilidade dos produtos expostos e deixam o ambiente mais intimista e acolhedor.

O Condor Gourmet Ahú também se destaca pelo requinte de todos os ambientes e por utilizar a iluminação e a comunicação visual como recursos de aconchego e bem-estar.

Ainda pensando em deixar o local mais funcional e aconchegante, foi incorporada dentro da loja uma cafeteria que vai oferecer opções gastronômicas para o cliente dar uma pausa nas compras e desfrutar de um lanche saboroso em um ambiente agradável.

Para facilitar ainda mais as compras e o acesso ao supermercado, o local vai contar com um estacionamento coberto e descoberto com capacidade de 1500 vagas rotativas.

Outro diferencial da loja fica por conta da substituição dos balcões refrigerados pela linha Vittrine, da Eletrofrio, que se destaca por ter um design moderno e por ser mais econômica e sustentável. O setor de congelados passa a utilizar o CO2, um gás refrigerante 100% natural que não agride a natureza e não provoca o efeito estufa. Já o setor de refrigerados utiliza o Glicool, inofensivo à camada de ozônio e responsável pela redução de até 90% da emissão dos gases poluentes.

Condor Super Center

A história da rede teve início em 13 de março de 1974, quando o jovem empreendedor Pedro Joanir Zonta, na época com 22 anos, adquiriu um pequeno mercado de 110m² no bairro Pinheirinho, em Curitiba, e iniciou suas atividades com cinco funcionários.

Com 52 lojas, entre super e hipermercados, em 19 cidades do Paraná e Santa Catarina, a rede está entre as 10 maiores do Brasil. Ela conta com uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede. Hoje, são mais de 13 mil colaboradores que fazem parte da Família Condor e que garantem o atendimento a mais de 4 milhões de clientes por mês.

Serviço:

O Condor Gourmet Ahú está localizado na Av. Anita Garibaldi, 1728, no bairro Ahú, em Curitiba-PR.

O horário de funcionamento será de segunda-feira a sábado, das 8h às 22h e domingo, das 8h às 20h.