A cidade de Curitiba vai ganhar, a partir da próxima semana, o Kids Club, primeiro guia com descontos exclusivos para o público infantil. A iniciativa tem o objetivo de promover marcas que contam com áreas direcionadas para crianças, como espaços kids e brinquedotecas, além de lojas e restaurantes que também contam com produtos e serviços para a meninada. Cerca de 60 estabelecimentos estão participando do guia.

Segundo o idealizador do projeto, Arthur Neme Steff Zermiani, os guias vão custar R$ 120 durante e após o evento de lançamento. “No entanto, alguns exemplares podem ser adquiridos já na pré-venda por R$ 90 e, inclusive, se a pessoa postar uma imagem no instagram e marcar o Kids Club, o bloco com todas as vantagens sai por R$ 80”, afirma. O lançamento do Kids Club ocorre na próxima terça-feira (03/12), no SUOQ, a partir das 19h.

Ainda de acordo com Zermiani, “está é uma grande oportunidade para que lojistas e empresários possam conquistar novos clientes a partir das crianças”, comenta.

SERVIÇO

Lançamento do Kids Club em Curitiba

Onde: SUOQ – Avenida Iguaçu, 4399, Vila Izabel – Curitiba

Data: 03 de Dezembro

Horário: 19h

Confirmação de presença: Kids.club2019@outlook.com ou 41 9 84463712

Redes Sociais: @kidsclubcwb