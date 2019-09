A Cia. Marítima, maior grife do segmento praia da América Latina, está com novos franqueados em Curitiba. Os empresários Ticiana e Fernando Menezes acabaram de assumir as duas lojas curitibanas da marca, que até então pertenciam à própria Cia. Marítima. Na última sexta-feira (13), a loja do Pátio Batel reabriu em novo espaço (piso L2, loja 234). Já a loja do ParkShopping Barigui segue no mesmo endereço (piso térreo, LUC 190).

Ambas as lojas trazem as novidades da coleção 2020, “Trópicos”, inspirada por um mergulho no mar azul do Caribe. A coleção é uma viagem pelas ilhas paradisíacas caribenhas e traz estampas marcantes e cheias de vida, com referências naturais. As cores turquesa, violeta e fusion coral, além do life print e do tie dye, estampas exclusivas da Cia. Marítima predominam nas araras da loja. “Acreditamos na força da marca Cia. Marítima que tem muito a ver com a curitibana, que é uma consumidora viajada, atenta às tendências e exigente e que busca qualidade, tecnologia e moda”, diz Ticiana.

Há mais de 25 anos no mercado, a Cia. Marítima tornou-se objeto de desejo das mulheres que buscam peças diferenciadas e com muita informação de moda. Pertencente ao Grupo Rosset, a Cia. Marítima é a maior empresa do segmento de moda praia da América Latina. Referência no Brasil e no mundo, tornou-se a maior exportadora dentre as marcas brasileiras. Fundada em 1990, a empresa se destaca por criar um conceito de moda praia e não apenas em produzir biquínis. Pertencente ao Grupo Rosset, a maior tecelagem produtora de tecidos com lycra do Continente Sul Americano, a marca utiliza o know-how que serve de base para o desenvolvimento têxtil de seus produtos. São tecidos e aviamentos da mais alta tecnologia, além de estampas exclusivas. Em função disso, a empresa conquistou espaço como a maior lançadora de tendência nesse disputado segmento.

A Cia.Marítima investe cada vez mais no desenvolvimento tecnológico de suas linhas e a cada coleção apresenta tecidos novos, modelagens exclusivas, referência em todas as praias do país. Nestes anos todos, a Cia.Marítima estabeleceu um padrão de qualidade único na indústria de moda praia. As modelagens perfeitas e a informação de moda apresentada em impactantes e glamurosos desfiles tornaram-se referência para o mundo fashion e com esta trajetória de sucesso, a marca pode ser encontrada em mais de 1.000 pontos de vendas no Brasil. Para conquistar espaço na moda e ampliar o relacionamento com as multimarcas de todo o mundo, a empresa aproveita o que há de melhor nas tendências internacionais e traduz os estilos em seus produtos para maior abrangência em todos os países onde atua.