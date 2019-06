O prefeito Rafael Greca e a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, participaram nesta sexta-feira (14/6) da inauguração da nova ala destinada exclusivamente para crianças no Hospital Evangélico Mackenzie, com 100 leitos, dos quais dez são de UTI.

“Abrem-se as portas do Hospital Evangélico Mackenzie para uma perspectiva nova de ser outro endereço da pediatria em Curitiba, para apoiar a grande demanda que solicita o centenário Hospital Pequeno Príncipe. Sejam abençoadas essas paredes, para que não se fechem essas portas”, disse Greca.

“Fortalecem-se os ânimos dos profissionais de saúde e animem-se os pais e mães, para que não se perca a vida de nenhum curitibinha por falta de assistência”, complementou o prefeito.

Para o diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura do Instituto Presbiteriano Mackenzie, José Francisco Hintze Júnior, a nova ala vai cuidar das vidas mais importantes. “São as vidas das crianças”, disse ele.

O diretor de Saúde do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Luiz Roberto Martins Rocha, ressaltou que a nova ala atende uma solicitação da secretária municipal da Saúde e do prefeito. “O Mackenzie não poderia deixar de contribuir com a população de Curitiba, com assistência de saúde de qualidade”, afirmou.

Por mês, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba repassa em média cerca de R$ 11 milhões ao hospital para custear os atendimentos realizados pelo SUS.

O atendimento para a população na nova ala pediátrica vai começar na segunda-feira (17/6). O hospital, porém, não é porta aberta: o atendimento não é por procura direta, mas, sim, por meio de encaminhamentos realizados pelas UPAs.

