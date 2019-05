Pessoas em situação de rua que passaram por reabilitação e tratamento de dependência química terão um novo espaço de atendimento em Curitiba. A unidade terá capacidade para atender até 12 pessoas e funcionará como projeto-piloto desenvolvido pela Associação Batista de Ação Social de Curitiba (Abasc) e a Fundação de Ação Social (FAS), que cedeu o imóvel, localizado no bairro Portão.

O espaço funcionará como uma moradia assistida para homens de 18 a 59 anos. No local, cada pessoa poderá ficar por até 12 meses, período em que poderá conseguir um emprego, retornar para a família, quando possível, e conquistar a autonomia. A profissionalização será incentivada para a reinserção social.

O funcionamento da casa, inclusive alimentação e supervisão, será mantido pela Abasc, por meio do programa Cristolândia. Já os moradores serão responsáveis pela manutenção do espaço, com limpeza e pagamento das contas de água e luz.

“Inauguramos essa casa e a chave dela é o coração dos curitibanos. Com ela, abrimos as portas de Curitiba para um lindo trabalho de acolhimento”, disse o prefeito Rafael Greca na inauguração. Segundo Greca, rua não é moradia e toda pessoa tem direito a um lar, onde se pode encontrar a felicidade.

O presidente da Abasc, pastor Paschoal Piragini, agradeceu o apoio do município na implantação do projeto. “O que vemos aqui é algo inovador, um case que poderá ser replicado em todo o país. Temos uma parceria público-privada, mas com o movimento religioso, com o propósito de resolver uma questão que ninguém consegue solucionar sozinho, que é o problema da drogadição que leva à situação de rua”, disse.