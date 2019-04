“Espero aprender muito com este cargo e representar muito bem minha cidade e minha escola”. Com essas palavras, o estudante Yuri Nascimento Studzinski, 11 anos, da Escola Municipal Herley Mehl (Pilarzinho), resumiu a expectativa dele e dos colegas em relação ao Embaixadores do Futuro. O projeto ganhou, nesta segunda-feira (15/4), 17 novos integrantes. Eles substituem os estudantes que foram para o Ensino Médio neste ano e, portanto, não fazem mais parte da rede municipal de ensino.

A cerimônia de posse foi feita no Salão Brasil da Prefeitura com o prefeito Rafael Greca. “Vocês precisam pensar na grandeza do mundo. Desejo que cada um de vocês se torne um grande embaixador do futuro”, disse Greca. Ele lembrou que o projeto oferece cursos de línguas estrangeiras aos curitibinhas, por meio de institutos parceiros. Na ocasião, cada estudante recebeu seu certificado de participação.

O Embaixadores do Futuro tem como objetivos mostrar aos estudantes as atividades consulares e abrir novos horizontes aos jovens do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O projeto foi proposto pela Assessoria de Relações Internacionais da Prefeitura e é executado por meio do programa Linhas do Conhecimento, que prevê aulas de campo em espaços da cidade. Ao todo, são 32 participantes.

Os jovens fazem atividades extracurriculares junto aos consulados, além de palestras, visitas a museus e aos memoriais das nações e etnias que formaram a cidade.

“Nesse projeto os curitibinhas vivem muitos momentos de defender causas, representar nossa cidade e conhecer representantes de outras culturas. Depois todo esse conhecimento é dividido com os colegas”, destacou a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

A estudante Kayanni Becker Mariano Campos, da Escola Municipal CAIC Guilherme Braga Sobrinho (Bairro Novo), 14 anos, decidiu participar para ajudar a construir um país melhor. “Vejo muita injustiça e desigualdade, quero ajudar a mostrar a todos que podemos viver melhor respeitando as diferenças e valorizando o local onde moramos”, afirmou Kayanni.

Também participaram da solenidade de posse o assessor de Relações Internacionais da Prefeitura, Rodolpho Zannin Feijó, e o cônsul honorário da Tanzânia, Jonathan Bittencourt. “Acho que só existe uma forma de ajudar uma nação, e essa forma é a educação”, declarou Bittencourt.