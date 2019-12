Responsável pela estratégia de inserção de Curitiba na agenda internacional, a Assessoria de Relações Internacionais da Prefeitura foi reestruturada nos últimos anos, tendo ampliado as ações com parceiros de várias partes do mundo.

A capital mantém relações com 45 países e voltou a fazer parte do roteiro de grandes eventos diplomáticos mundiais, reunindo autoridades, técnicos e gestores de diversos países.

Além disso, estabeleceu acordos de cooperação técnica nas áreas de inovação, gestão pública, cultura e novas energias – medidas importantes para ampliar a inserção desses setores na cidade.

Em 2019, Curitiba ganhou notoriedade com a organização de grandes eventos internacionais, entre eles quatro encontros do grupo BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Outro evento relevante é o Smart City Expo Congress, a edição brasileira do maior encontro de cidades inteligentes do mundo, realizado na cidade desde 2018. Em 2020, ocorrerá em 26 e 27 de março.

Curitiba também realizou eventos com a União Europeia, recebeu a visita oficial da Princesa Benedikte da Dinamarca e cerca de 60 missões internacionais em Curitiba.

A estratégia internacional da cidade está alinhada com o plano de governo da gestão municipal e com os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS, metas internacionais definidas pela cúpula da Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento global.

“Curitiba voltou a ser um player na agenda internacional”, avalia Rodolpho Zannin Feijó, assessor chefe de Relações Internacionais do município. “Seguiremos honrando o nome da nossa cidade e desempenhando ações de internacionalização com todo o dinamismo que a atual conjuntura do mundo requer.”