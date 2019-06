Curitiba foi destaque na 17ª EBS – Feira da Indústria dos Eventos Corporativos, Incentivos, Congressos, Feiras e Treinamentos & Desenvolvimento em estande com associados do Curitiba e Região Convention & Visitors Bureau (CCVB) e o Instituto Municipal de Turismo (IMT).

Com o objetivo de fomentar ainda mais o segmento MICE na capital paranaense, diretores do CCVB e Tatiana Turra, presidente do IMT, marcaram presença nos dois dias do evento. Entre as atividades que aconteceram na Feira, a participação na Rodada de Negócios com mais de 90 compradores foi um dos pontos altos da EBS, segundo Tatiane Fagundes, diretora executiva do CCVB. “Foi um sucesso a aceitação da Curitiba e, certamente, levaremos muitos novos negócios para a cidade”, afirmou.

O estande da cidade contou com a participação das empresas: BWT Operadora, Encontro da Amazônia, Expo Unimed Curitiba, Lizon Hotel, MGM Operadora, Opera Arte e Única Recepção e Eventos e apoio da Giga Soluções Audiovisuais.

Para Gislaine Queiroz, vice-presidente do CCVB, a participação dos associados foi bastante positiva. “Estar com as empresas reunidas trabalhando pelo destino dá ainda mais força ao nosso trabalho e amplia as oportunidades de negócios para todos”, comentou a executiva.

Gislaine destacou também a importância de estar presente num evento MICE. “Há muito tempo Curitiba não participava de eventos desse segmento e estar na EBS é levar a cidade para o mercado nacional. Ficamos surpresos com a receptividade dos visitantes e interesse no destino. Mais uma vez a união dos setores público e privado fez diferença”.

A presidente do Instituto Municipal de Turismo (IMT), Tatiana Turra, ressaltou o fortalecimento do destino Curitiba no turismo de negócios. “Somos o 4º destino brasileiro na recepção de turistas estrangeiros voltados aos negócios e eventos. Essa é a motivação de mais de 50% dos turistas que visitam Curitiba”, afirmou.