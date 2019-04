O Ministério do Meio Ambiente lança em Curitiba, nesta terça-feira (30/4), o Programa Lixão Zero, que visa acabar com os lixões no Brasil.

A capital paranaense foi escolhida para o lançamento por ser referência na gestão de resíduos sólidos. O município trocou os lixões por aterros (estruturas mais adequadas ao manejo do lixo) em 1989, enquanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010.

Ao lado do prefeito Rafael Greca, o ministro Ricardo Salles fará o lançamento em evento na Boca Maldita, quando será apresentada a segunda fase da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental do Governo Federal.

O evento inclui tendas com atividades e serviços disponíveis ao público das 10h às 17h. O município levará ações como o Câmbio Verde, com troca de recicláveis por hortifrútis na hora; associações do programa Ecocidadão, de separação de materiais recicláveis, para campanha com a população; e recolhimento de lixo tóxico.

Estarão presentes, ainda, o ônibus Ecoexpresso da Sanepar e uma campanha de logística reversa para entrega de diversos tipos de materiais.

Assinatura

O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MMA e a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), para a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), será assinado por volta das 10h30.

Durante o evento, será lançado painel interativo que poderá ser acessado no site do Ministério do Meio Ambiente, contendo gráficos e estatísticas sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos nos municípios, estados e regiões brasileiras.

O programa que visa atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com o objetivo de eliminar os lixões existentes e apoiar os municípios em soluções mais adequadas de destinação final dos resíduos sólidos, como os aterros sanitários. Em Curitiba, o município já vem desenvolvendo ações para reduzir o encaminhamento de resíduos para o aterro sanitário.

Serviço

Lançamento nacional do Programa Lixão Zero

Data: 30/4 (terça-feira)

Horário: das 10h às 17h (exposição).

Solenidade de assinatura: 10h30

Presenças: Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e prefeito Rafael Greca

Local: Boca Maldita (Rua Luiz Xavier, 34-68 – Centro) – próx. da Praça Osório.

Foto: reprodução da internet/ilustração