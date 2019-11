Com o tema Cidades Feitas de Sonhos, o Smart City Expo World Congress, maior evento de cidades inteligentes do mundo, começa na terça-feira (19/11), em Barcelona (Espanha), com a participação de mais de 700 delegações de cidades, 1.100 expositores e 400 palestrantes. O prefeito Rafael Greca vai representar Curitiba na cúpula internacional e apresentar iniciativas inovadoras do município, como o Vale do Pinhão, o Rosto da Cidade, o aplicativo Curitiba APP e os Faróis do Saber e Inovação.

A nona edição do Smart City Expo World Congress irá apresentar avanços e soluções alcançados e que pareciam não mais do que sonhos alguns anos atrás. Criado em 2011 pela Fira Barcelona, uma das mais tradicionais instituições da área na Europa, o evento busca promover a troca de informações e experiências entre governos, empresas, instituições e o terceiro setor.

Greca começa sua programação antes da abertura do Smart City Expo World Congress. No domingo (17/11), ele participa de uma reunião bilateral com Josep Piqué, presidente da International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), que promove o 22@Barcelona, na Espanha, referência global em conhecimento em smart cities.

Na segunda feira (18/11), Greca irá mostrar sua visão sobre cidades inteligentes no evento Diálogo de prefeitos e empresários catalães, na Câmara de Comércio Brasil-Cataluña (CCBC).