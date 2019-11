Com músicas de Luan Santana, o musical Isso que é Amor, em temporada nacional, ganha agenda curitibana neste fim de semana, na Ópera de Arame. O espetáculo, idealizado pelo produtor Gustavo Nunes, da Turbilhão de Ideias (a mesma de Cássia Eller – O Musical), tem direção artística de Ulysses Cruz, codireção e direção de movimento de Leonardo Bertholini e direção musical de Guilherme Terra.

No elenco estão Daniel Haidar, Izabella Bicalho, Danilo de Moura, Robson Lima, Isabel Barros, Leticia Scopetta, Nicolas Ahnert, Gustavo Mazzei, Fefa Moreira, Anna Akisue, Gabi Borba, Dara Galvão, Thiago Marinho, Gabriela Ohl e Pamela Rossini.Partindo do argumento de Gustavo Nunes, a peça trata de uma história de amor emoldurada com as músicas de Luan Santana. A roteirista Rosane Lima escreveu o texto, desenvolvendo a trama a partir dessas canções. Trata-se de ficção, nada é real, é tudo imaginado. Uma história sobre a importância do amor, da integridade e da música na vida das pessoas.

Isso que é Amor é contado através da encenação de 25 canções do artista. Entre elas estão Meteoro, Escreve Aí, Chuva de Arroz, Quando a Bad Bater e Sinais, entre outras. “Não se trata de um espetáculo biográfico nem de autoria de Luan Santana, e sim de um musical com canções do artista”, enfatiza Gustavo Nunes. O musical conta a história de um jovem e romântico popstar que sonha encontrar o amor capaz de inspirar suas criações.

Gustavo Nunes ressalta que o musical não foi criado apenas para os fãs do cantor. “É um espetáculo que fala sobre o amor, em suas mais variadas formas: o amor de um casal, o amor entre pais e filhos, o amor que existe nas amizades. Até mesmo o amor impossível, platônico. Ao falar de um tema universal, o musical atinge todos os públicos, de todas as idades”.

Após estreia em São Paulo, o musical, patrocinado pela BB Seguros, entra em turnê até 2020, quando chega ao Rio de Janeiro.

Divirta-se: Ópera de Arame, às 21h, sábado dia 2. Domingo 3, às 19h. Ingressos a partir de 35 reais, pelo Disk Ingressos ( 3315-0808), nos shoppings Mueller, Estação e Palladium.