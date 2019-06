As iniciativas de Curitiba na área de energia limpa e renovável têm sido referência, não apenas para gestores de outros municípios como também para representantes dos poderes Legislativo e do Judiciário.

Nesta segunda-feira (24/6), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Gilberto Ferreira, esteve na Prefeitura de Curitiba para falar sobre energia solar, também presente em obras de infraestrutura de unidades do Tribunal no Paraná.

Em reunião com o prefeito, o desembargador apresentou detalhes da usina fotovoltaica do TRE e entregou convite para a inauguração da unidade, localizada em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

“É uma prova inconteste da inovação do povo paranaense”, disse Greca. “Depois do nosso Palácio Solar, é o segundo investimento em prédio público para geração de energia fotovoltaica”, completou.

O prefeito contou ao desembargador e ao diretor-geral do TRE-PR, Valcir Mambach, os futuros planos do Programa Curitiba Mais Energia, que incluem painéis nos terminais de ônibus e na Rodoferroviária; além da estrutura de painéis a ser instalada no antigo aterro da Caximba, projeto contemplado por uma verba de US$ 1 milhão do C40 para estruturação e busca de apoio internacional.

A geração de energia no Palácio 29 de Março começou no último dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Junto a um programa de eficiência energética, que inclui, lâmpadas mais econômicas e treinamento de pessoal, a expectativa é atingir 50% de economia no consumo.

Acompanharam a agenda a produradora-geral do Município, Vanessa Volpi; e a chefe de gabinete do prefeito, Cibele Fernandes Dias.