Curitiba é sede da final da etapa estadual do Circuito de Squash 2020

Acontece no Graciosa Country Clube, nos dias 06, 07 e 08 de março (sexta-feira a domingo), a etapa estadual Pride do Torneio de Squash 2020. O evento é organizado pela Federação de Squash do Paraná (FSP) e conta com 73 participantes.

Segundo o presidente da SPF, Alexsander Batista, existem 300 praticantes do esporte que são filiados no Paraná. “Temos nomes paranaenses com bastante expressão nacional, como o Roni Conceição, que é o nosso representante na Liga Profissional de Squash, além de outros destaques”.

Para o atleta Roni Conceição, o squash foi decisivo em sua vida. “O esporte me escolheu. Eu trabalhava cuidando de carros em frente a uma academia de squash e depois como office-boy. Em função disso surgiu a vontade de praticar a modalidade e estou há 28 anos nessa. O squash hoje é minha vida, cheguei até aqui e tudo que tenho, devo ao esporte” relatou Roni.