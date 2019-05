No segundo e último dia de missão na cidade, técnicos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) tiveram um encontro com o prefeito Rafael Greca, na tarde desta quinta-feira (23/5), no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

A vinda da comitiva francesa é para avançar no detalhamento do projeto Bairro Novo da Caximba e no ajuste de pontos necessários para a contratação do financiamento junto à AFD com o aval da União. O projeto é uma intervenção socioambiental no extremo sul da cidade que prevê investimentos de R$ 250 milhões na relocação de famílias de áreas de risco, implantação de um dique para a contenção de cheias, reestruturação urbana e a construção de um parque linear.

“O Bairro Novo da Caximba é um projeto do qual temos orgulho de participar. Saímos daqui com bons elementos, após esses dois dias de imersão em Curitiba”, disse o gerente de projetos da Agência Francesa de Desenvolvimento em Brasília, Rogério Barbosa.

Para o prefeito, o Bairro Novo da Caximba irá consolidar a parceria de Curitiba com a AFD na execução de um grande projeto socioambiental. “É um projeto de urbanização humanitária e ecológica. Uma intervenção que vai enriquecer ainda mais a atuação da agência, além dos projetos já realizados na cidade, como o da Linha Verde na área da mobilidade”, disse Greca.

Segundo a diretora de Transição Urbana e Mobilidade da AFD, Karine de Frémont, o projeto Bairro Novo da Caximba está alinhado à questão das mudanças climáticas e à filosofia da agência. “São elementos importantes que fazem parte da estratégia da AFD no Brasil também. É um belíssimo projeto”, completou.