O Paraná está entre os estados que mais geraram empregos em 2019, e Curitiba tem papel fundamental nessa estatística: a capital paranaense é a segunda cidade de todo o Brasil que mais criou postos de trabalho no primeiro semestre, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. “Curitiba tem a maior população do estado e o maior número de empresas, por isso atuamos de forma intensa na Agência do Trabalhador da capital e fomentamos programas de geração de emprego e renda na região”, diz o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

O saldo de Curitiba é de 12.071 empregos formais criados entre janeiro e junho, atrás apenas da capital paulista, dentre mais de cinco mil municípios brasileiros.

“É um número excelente, porque os grandes centros urbanos do país foram os mais afetados pela crise nos últimos anos. Mas no Paraná podemos observar um crescimento das cidades maiores – não só Curitiba como também Londrina, Maringá e Cascavel – como os principais geradores de emprego”, avalia a economista do Departamento do Trabalho da Sejuf, Suelen Glinski .

Por orientação do secretário, a Agência do Trabalhador da capital tem intensificado os esforços de intermediação de mão-de-obra para acelerar o tempo de colocação dos trabalhadores no mercado. De janeiro a junho, foram atendidos 8.979 pessoas na agência curitibana e encaminhadas para entrevistas em empresas. Em média, cada trabalhador que busca a Agência é encaminhado para cinco entrevistas de emprego.