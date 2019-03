Curitiba é a capital dos empreendimentos sustentáveis

O conceito de sustentabilidade foi criado por John Elkington, cofundador da ONG internacional SustainAbility, nos anos 90, que estipulou três pilares que sustentam a ideia: econômico, social e ambiental. Para se encaixar nessa categoria, um empreendimento deve ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. A capital paranaense segue essa filosofia e é mundialmente conhecida por isso.

Curitiba é uma cidade modelo conhecida internacionalmente pela sustentabilidade, algo que foi reconhecido pelo próprio secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que durante a conferência Rio+20, alegou: “Curitiba é um modelo internacional de desenvolvimento sustentável”. No ano de 2012, a ONU classificou a capital paranaense como modelo de “economia verde”, ou seja, que apresenta desenvolvimento com baixa queima de carbono, eficiência no uso dos recursos e inclusão social. Ademais, de acordo com o relatório Green City Index, é considerada a capital mais verde de toda a América Latina. Não é surpreendente, então, que empresas com foco em desenvolvimento sustentável tenham surgido por lá.

Se você ainda não conhece esses empreendimentos, nós listamos alguns deles para você visitar:

Econudinho

A empresa chegou ao mercado com a maior variedade de canudos reutilizáveis do país para substituir os canudos de plástico, que atualmente ganharam destaque como vilões do meio-ambiente. Focada 100% em sustentabilidade, a Econudinho desenvolveu três tipos de canudos reutilizável: curvado de inox, de vidro, e o canudo retrátil de inox com silicone. A marca conta, também, com um Eco Copo retrátil, feito de silicone. Além de serem vendidos individualmente, os produtos podem ser encontrados em kits especiais.

Os produtos estão disponíveis, com entrega em todo país, no site da marca (www.econudinho.com.br). Além disso, quem mora em Curitiba pode retirar os itens direto no escritório da marca (Rua Itupava, 1402), de segunda a sexta, das 10h às 17h. Mais informações no perfil oficial da marca no Instagram (@econudinho).

WhataFuck

A rede curitibana de hamburguerias artesanais também tem uma linha de roupas e acessórios da marca. Idealizado pela WhataFuck Hamburgueria em parceria com a Öus Brasil, o “Tenente Whatafuck O.E” é uma opção descolada e sustentável para quem busca um calçado exclusivo. O produto inédito, 100% vegano, ou seja, sem qualquer material ou composto de origem animal utilizado na sua confecção, tem até o cabedal feito a partir de um tecido de PET reciclado. O tênis pode ser encontrado na Whata Store, loja da rede Whatafuck na cidade de Curitiba, e no site da Öus Brasil, com entrega em todo país. Para conhecer um pouco mais sobre os produtos, acesse o site www.loja.ous.com.br.

SemCO2

A startup curitibana começou com o objetivo de fazer entregas pela cidade sem emitir poluentes, com profissionais que utilizam meios de transporte ecologicamente corretos, como bicicletas, bicicletas elétricas, skate, maratonistas e veículos elétricos. O slogan já diz tudo: Opção consciente – Entregando sem emissão de CO2. Segundo eles, entregar é uma obrigação, mas não poluir é uma opção. As empresas podem contratar o serviço por meio do site, telefone ou e-mail, e escolher entre as diversas modalidades planejadas. A sede da empresa está localizada na rua Nunes Machado (n° 321), no centro de Curitiba.

James Delivery

O James Delivery, fundado pelos empresários Juliano Hauer, Lucas Ceschin, Eduardo Petrelli e Ivo Roveda, é outro exemplo da inovação curitibana. Após uma temporada no Vale do Silício, eles voltaram para o Brasil com uma ideia inédita no país: criar um aplicativo onde os entregadores compram o que você quiser, na loja que você preferir e entregam no endereço em que você indicar. Ou seja, por meio do aplicativo é possível comprar perfume, comida, temperos, cartucho para impressora, ração para cachorro, flores e muito mais. E o melhor, tudo isso de maneira muito mais sustentável. Mais de 50% da frota do James é formada por bicicletas, o que torna as entregas ecologicamente responsáveis.