Curitiba é o terceiro destino de negócios mais procurado por estrangeiros, de acordo com a Demanda Turística Internacional, pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e divulgada nesta terça-feira (11/6).

De acordo com o MTur, Curitiba passou a ser o terceiro destino mais procurado para o turismo de negócios, eventos e convenções. O primeiro lugar ficou com a cidade de São Paulo, seguida por Rio de Janeiro. No ano passado, a capital paranaense estava em quarto lugar no ranking, atrás de Porto Alegre.

O estudo também mostra que 95,9% dos visitantes para negócios chegam a Curitiba por via aérea e apenas 4,1% por via terrestre.

Para Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo, o resultado é um reconhecimento ao bom trabalho feito e à qualidade do receptivo. “Temos várias ações para impulsionar o turismo de negócios e eventos e os números revelam que estamos no caminho certo”, disse ela.

Curitiba conta com uma excelente infraestrutura para eventos com espaços para até sete mil pessoas, hotelaria de qualidade com 20 mil leitos, além de uma extensa e variada oferta gastronômica, atrativos turísticos, e ainda incentivo fiscal para atrair novos parceiros.