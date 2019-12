A Prefeitura de Curitiba conseguiu a aprovação, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), de financiamento de R$ 1,65 milhão para a contratação de projetos de mobilidade urbana no leste da cidade. Os recursos fazem parte do Programa Avançar Cidades, gerenciado pela Caixa Econômica Federal, e foram anunciados na ultima sexta (6/12) pelo ministério.

Serão financiados os projetos executivos do novo terminal do Capão da Imbuia, da trincheira sob a Avenida Prefeito Lothário Meissner – para a ligação das ruas Alberto Twardowski e Engenheiro Ostoja Roguski – no Jardim Botânico, e da requalificação da Rua Francisco Mota Machado, formando um trinário com as avenidas Affonso Camargo e Prefeito Maurício Fruet.

“Desde 2018 estamos negociando a liberação desses recursos junto ao governo federal. O andamento dos projetos é importante para o avanço da cidade”, afirma o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Luiz Fernando Jamur.