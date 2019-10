A empreendedora curitibana, Pamela Kirsten, é mentora, na capital paranaense, do programa “Teen Mentors”, visando a orientação de crianças, adolescentes e famílias, trabalhando o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional e a orientação vocacional. O programa que foi implantado em Curitiba no mês de fevereiro de 2019, está em andamento em Brasília, São Paulo e em Moçambique, na África.

Em entrevista exclusiva ao espaço BUSINESS WOMAN, Pamela Kirsten detalha o que é o programa “Teen Mentors”.

BUSINESS WOMAN – QUEM É PAMELA KIRSTEN?

Pamela Kirsten – Sou curitibana, filha de Gustavo e Regina, irmã da Samille, e diretora e mentora do Teen Mentors Curitiba. É uma mulher extremamente sonhadora e mais do que isso que “bota a mão na massa” e trabalha para cumprir a sua missão no mundo.

BW – O QUE PROPÕE O PROGRAMA “TEEN MENTORS”?

Pamela Kirsten É um programa de educação socioemocional com uma metodologia exclusiva de mentoria para crianças, adolescentes e famílias. Onde trabalhamos 4 competencias: Autoconhecimento, Desenvolvimento Pessoal, Inteligencia Emocional e Orientação Vocacional. Por meio desse trabalho costumamos obter uma serie de benefícios, e ganhos, como exemplo: Família mais unida e com um ambiente de harmonia; Filhos focados, autorresponsáveis e conscientes; Filhos gratos e mais amáveis; Filhos preparados para as adversidades e frustrações; Aprender a desenvolver a inteligência emocional; Melhor rendimento escolar; Estar mais preparado para o mercado de trabalho; Aprender a lidar com o dinheiro e ser mais próspero; Aprender a lidar com frustrações, mágoas e dores, e como ressignificá-las; Cidadãos autorresponsáveis; Gestores de suas vidas e de seus sonhos; Cidadãos estruturados a nível familiar e emocional; Melhores pais para as futuras gerações;Cidadãos que respeitam o próximo; Empresários, funcionários, profissionais mais comprometidos e éticos.

BW – FOI DESENVOLVIVO ONDE ESTE PROGRAMA?

Pamela Kirsten O programa foi idealizado e criado pela Psicóloga, Coach e escritora Patrícia Estrela, em Brasília, no ano de 2016. Desde então crescemos e já estamos em Brasília (Águas Claras e Asa Norte), São Paulo, Maputo (isso mesmo lá em Moçambique na Africa) e aqui em Curitiba.

BW- HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ SENDO UTILIZADO EM CURITIBA ESSA METODOLOGIA?

Pamela Kirsten – Estava conversando sobre essa parceria com a Patrícia há um bom tempo, e finalmente no início do ano de 2019 consegui trazer para as famílias curitibanas essa metodologia revolucionária. Aqui iniciei as atividades em fevereiro de 2019

BW- A PARTIR DE QUE IDADE PODEM PARTICIPAR DO PROGRAMA?

Pamela Kirsten O programa é voltado para crianças e adolescentes dos 10 aos 18 anos. Em outras palavras, abrangemos a transição de criança para adolescente e também da adolescência para a fase adulta.

BW- QUAIS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA “TEEN MENTORS”?

Pamela Kirsten As ferramentas feitas em sala tem uma metodologia e linguagem especifica para adolescentes, e todas visam proporcionar uma reflexão e mudança. Importante ressaltar que as atividades também têm como base aqueles quatro pilares principais citados anteriormente.

BW- QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS JOVENS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DE UMA CARREIRA, POR EXEMPLO?

Pamela Kirsten Na realidade a dificuldade do jovem para escolha de carreira, se inicia muito antes desse momento propriamente dito. Tem a ver com você não se conhecer direito, com você não saber quais são suas habilidades e sua vocação. Tem relação com não saber identificar quais os valores que são realmente importantes em sua vida, e é a partir disso que acontecem problemas como viver uma vida toda infeliz porque apenas buscou pensar em dinheiro, em status. Portanto, não é uma escolha que acontece em um dia, um mês e uma semana, mas sim um processo que vem sendo construído com o tempo. Sendo assim digo que se quer diminuir o índice de desistência em cursos superiores, de pessoas diplomadas, porém que não exercem, mas não são felizes com a profissão, invista em autoconhecimento e Inteligência emocional.

BW- QUAL É O PAPEL DOS PAIS QUANDO OS JOVENS OU CRIANÇAS ESTIVERAM PARTICIPANDO DO PROGRAMA “TEEN MENTORS”?

Pamela Kirsten Temos uma frase muito usada no Teen Mentors: “quanto maior a entrega, maior a mudança”. Isso é válido para os adolescentes, mas também vale para os pais. Isso quer dizer que quando a família participa, a transformação é gigantesca. Entretanto, infelizmente não podemos esperar esse empenho em todas as situações, então trabalhamos profundamente com os jovens o conceito de autoresponsabilidade, que funciona mais ou menos assim: “apesar das condições não serem a ideais, apesar de tudo isso, o que eu posso fazer para ter resultados melhores?”. É a percepção de que eu sou responsável pelos meus sonhos e objetivos. Como diz a frase do ilustre filósofo Jean Paul Sartre: “Não importa o que fizeram com você, mas sim o que você escolhe fazer com o que fizeram com você”.

BW- O CRESCIMENTO DO ÍNDICE SUICÍDIO ENTRE JOVENS TEM PREOCUPADO FAMILIAS E AUTORIDADES. ALGUNS ESPECIALISTAS APONTAM A POPULARIZAÇÃO DA INTERNET COMO UMA DAS RAZÕES PARA ESSE AUMENTO. QUAL SUA OPINIÃO?

Pamela Kirsten Acredito que se deve a uma série de fatores. É muito fácil dizer que o mal do mundo é a internet. Penso que contribui sim, hoje em dia temos tantas opções, que muitas vezes paralisamos diante de uma escolha. O mundo se abre para nós na tela de um celular, de um notebook, mas não tivemos tempo de nos preparar para esse volume de informações. Vivemos em um mundo que queremos tudo, porem não sabemos nem dar o primeiro passo. A facilidade em eu poder admirar o “palco” da vida alheia, sem necessariamente saber sobre o “bastidor”… Isso traz a ansiedade, a pressão, a comparação, os comportamentos depressivos.

Mas óbvio que não se resume a isso. Vemos a presença cada vez mais sendo substituídas por presentes, a terceirização da educação dos filhos, o afastamento espiritual crescendo diariamente. E veja, não me refiro a religião, mas sim a espiritualidade. As pessoas se comunicam cada vez menos pessoalmente. Arriscaria dizer que grande parte dos leitores talvez não conheça o nome de dois vizinhos. Esse isolamento faz com que perdamos nossa capacidade de interação, de empatia…

Então essa gama de fatores tem criado indivíduos cada vez mais egocêntricos, confusos, solitários, imediatistas e muitas vezes que não desejam empenhar nenhum esforço para conseguir a vida que se vê no Instagram. As pessoas tem todo o conhecimento a seu dispor, entretanto no que tange ao emocional continuamos ignorantes.

A idealizadora do programa, Patrícia Estrela, e eu também compactuamos da idéia de que o aumento desse sofrimento emocional, apesar do avanço da ciência e tecnologia, tem como principal vilão a falta de expectativa de futuro. Quando o indivíduo não sonha, ele não produz. Somos responsáveis por resgatar os sonhos, transformá-los em projetos, e consequentemente precisamos potencializar a autoestima, amor próprio, automotivação e desenvolver habilidades com inteligência emocional, para que esses sonhos se tornem realidade. E essa é a especialidade do Teen Mentors, tornar nossos precursores os pioneiros de uma nova geração.

BW- COMO BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O “TEEN MENTORS”?

Pamela Kirsten- onde entrar em contato comigo por minhas redes sociais

Facebook: Pamela Kirsten; Instagram: Pamela Kirsten; Whatsapp: (41)99940-4230 e no Site: www.teenmentors.com.br

Entre em contato comigo que com enorme satisfação, vou apresentar o projeto que vai transformar sua família e a vida do seu filho.

Elegância é sinônimo de equilíbrio

“Uma mulher refinada, dentre outras qualidades, precisa estar sempre elegantemente vestida, é verdade. Mas quem não comete erros ou acha que a elegância se resume à forma de se vestir, exclusivamente com roupas de marca? Ser elegante envolve o comportamento como um todo”, afirma Anna Bey, instrutora do curso “Sete Passos para a Alta Sociedade”, da Escola da Elite – um treinamento para as “aspirantes” a um lugar nas altas esferas sociais. Ela faz alguns alertas a respeito dos erros mais comuns que podem destruir a imagem de uma pretensa mulher refinada e sofisticada.

Segundo Ana, é preciso esquecer os estereótipos e os extremos. Não há compromisso com a perfeição o tempo todo, “não somos princesas que têm a obrigação de ser perfeitas, com trajes conservadores e posturas rígidas”, diz. A elegância é algo pessoal e existem diversas formas de transmiti-la. É necessário ter flexibilidade e não querer aparentar ser quem não é, isso não vai funcionar. O que vale é a autenticidade e uma boa dose de personalidade equilibrada e sob controle. A elegância se traduz em respeito a si mesma e na abolição de hábitos ruins e repetitivos. O importante é ser você mesma, mantendo o carisma com sofisticação. O que não significa perder a originalidade, ou seja, não é preciso seguir regras extremamente austeras e sim enfatizar e destacar as qualidades com moderação. Para Anna, elegância é sinônimo de equilíbrio entre a sofisticação dos gestos e da aparência. Se não quiser errar no visual e na postura, use a moderação como base e esqueça os extremos.

Menu em pról do Outubro Rosa

Com o objetivo de apoiar a Campanha Outubro Rosa, que conscientiza a sociedade sobre a importância da prevenção precoce do câncer de mama, o Restaurante Trinitas, do hotel NH Curitiba The Five, apresenta durante o mês de outubro um jantar com cardápio exclusivo, revertendo 10% de sua venda para a ONG Humsol, responsável por diversos projetos que envolvem a causa. O chef Silvonei Souza, em parceria com a nutricionista Astrid Pfeiffer, colaboradora da Sociedade Vegetariana Brasileira e autora do livro “Detox dia a dia”, eleito melhor livro de dietas do Brasil em 2017 e “A cozinha vegetariana de Astrid Pfeiffer”, eleito o melhor livro de culinária vegetariana do Brasil em 2012, traz um menu em 3 tempos, integrando de forma criativa ingredientes funcionais que previnem o câncer de mama e auxiliam pacientes em tratamento. Para estrear a proposta em grande estilo, o NH Curitiba The Five promoveu um jantar especial no dia 10, com talks sobre nutrição e autoestima.

Jardim Social ganha espaço zen

Coquetel marcou a inauguração do Corpore Vitae. O espaço de terapias alternativas, com conceito coworking (compartilhado), está localizado na Rua João Simião nº 74, no Jardim Social. O Corpore Vitae é comandado pelas sócias Giovanna Dalla Corte e Naomih Irene e oferece acupuntura, aromaterapia, barras de access TM, Estética corporal e facial, florais, massagem pós-operatória, meditação, microfisioterapia, reflexologia, reiki, pilates, yoga e constelação familiar. O espaço, assinado pela Design de Interiores Liceia Abreu, está localizado em uma região sossegada, em meio à natureza propiciando harmonia. O atendimento no Corpore Vitae é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados sob reserva. Informações e agendamentos podem ser realizados pelo número 41 98866-6125.