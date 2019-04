A Prefeitura de Curitiba está viabilizando um financiamento externo de R$ 507 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para investimentos em reestruturação viária e em um novo modelo de estações, climatizadas e autossustentáveis. As ações são parte de um grande conjunto de intervenções para a evolução da Rede Integrada de Transporte (RIT). O prefeito Rafael Greca seguiu na terça-feira (2/4) a Brasília, acompanhado de equipe técnica, para tratar dos projetos e do processo de financiamento.

“Estamos trabalhando em uma nova estrutura voltada ao transporte que estará preparada para receber novos modais no futuro. São novos caminhos para Curitiba evoluir com um sistema seguro, confortável e em condições de competir com o transporte individual”, afirma Greca.

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) já cadastrou carta-consulta junto ao governo federal com vistas à viabilização dos recursos junto ao BID. Este é o primeiro passo dentro do processo de busca do financiamento. Do total a ser investido no projeto, R$ 405,8 milhões são provenientes do financiamento do BID e R$ 101,4 milhões de contrapartida do município.

Para a evolução da RIT estão previstas a construção e reconstrução de terminais de integração, a requalificação de 70 quilômetros de vias, implantação de 30 quilômetros de novas faixas exclusivas aos ônibus, binários de tráfego, além de viadutos e ponte num itinerário por onde passam as linhas que mais transportam passageiros na cidade.

O foco está na melhoria da infraestrutura viária e de equipamentos para o aumento da velocidade operacional e a ampliação da capacidade de carregamento do Ligeirinho Inter 2 e do Interbairros II, dos atuais 155 mil transportados diariamente pelas duas linhas para 193 mil passageiros/dia.

Com as intervenções previstas, o Inter 2 deverá aumentar a capacidade de transporte para 118 mil passageiros/dia e a Linha Interbairros II para 75 mil passageiros/dia