A segunda edição da Curitiba Beauty & Hair, aberta nesta sexta, acontece até terça-feira dia 6, das 11 às 21h, no pavilhão de exposições do Parque Barigui. Uma das atrações é o megashow com André Sartori, o maquiador das celebridades. Paulo Persil, “o mago das noivas”, e Val Machiori e também marcam presença ao meio de cem expositores que estarão apresentando suas novidade.

O evento receberá também o 1º Congresso de Barbeiros e o duelo Barber Way, que acontecerá no domingo. A disputa será composta por quatro categorias, uma delas exclusiva de barbeiras. Informações e inscrições sobre o evento de barbeiros pelo telefone (41) 3779-4800.

Durante os quatro dias de feira, além de apresentação de técnicas de ponta e as últimas tendências no que diz respeito aos serviços, às atividades e aos equipamentos do setor, também estarão reunidos expositores com produtos variados, que prometem agradar a todos os públicos, incluindo o masculino, os antialérgicos e os veganos.

Com um mercado de beleza sempre em crescimento, em 2019, deve ultrapassar a marca de R$ 50 bilhões de faturamento, segundo a Abihpec. No Brasil, ao todo, são contabilizados cerca de 600 mil salões, empregando mais de 1,2 milhão de pessoas. Somente em Curitiba e Região Metropolitana existem aproximadamente 15 mil e o setor é responsável por empregar mais de 60

Serão mais de 40 eventos oficiais, entre palestras, workshops, congressos e shows, com temas e técnicas variadas, sobre produtos e equipamentos de beleza, cabelos, unhas, cílios e estética, entre outros. Também serão abordados temas como carreira, educação financeira, empoderamento e marketing digital.

Além das atrações oficiais da feira, os presentes poderão conferir os eventos paralelos que os expositores promovem todos os dias. Entre eles estão serviços e palestras gratuitas, presenças de profissionais renomados e celebridades, distribuição de brindes e sorteios, entre outros.

Confira: A programação oficial pode ser conferida no site www.curitibabeautyhair.com.br. Realização MWM. Ingressos a R$ 15 e R$ 30, para um dia de feira, ou no pacote promocional, para todos os dias, R$ 25 e R$ 50. Mais informações pelo (41) 3233-9848.