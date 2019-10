Até esta quinta-feira (3/10), Curitiba registra 45 casos de sarampo no município neste ano – 17 deles são novos. Do total de casos confirmados, 15 são importados (a maior parte a provável fonte de infecção foi São Paulo), em 30 a transmissão foi secundária (quando uma pessoa com caso importado transmite para outra que não viajou).

A faixa etária em que há maior número de registros confirmados é entre 20 a 29 anos, com idade mediana de 22 anos.

Um dos novos casos confirmados é de uma mulher de 26 anos, que está internada em estado grave. Segundo a a médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Marion Burger, porém, a maior parte dos pacientes evolui bem e não necessita de internamento. “As complicações acontecem em casos raros”, diz.

Além dos casos confirmados, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba investiga, em parceria com a Sesa, cerca de duas centenas de casos suspeitos da doença no município – grande parte só pode ser confirmada, após a realização de exame de sangue, coletado 7 dias após o surgimento das manchas vermelhas na pele.

Outros estados

As ocorrências em Curitiba e no Paraná estão ligadas ao retorno do sarampo em algumas regiões do país, principalmente ao estado de São Paulo, onde iniciou o surto da doença no Brasil, após o desembarque de viajantes da Europa e Oriente Médio com o vírus.

Em São Paulo, já foram registrados, até o momento, neste ano, 5.411 casos confirmados de sarampo e nove mortes. Só na capital de São Paulo foram 3.113 casos da doença – 59% do registrado no estado, de acordo com o boletim da secretaria estadual.

Em todo o país, há casos confirmados em 19 estados brasileiros este ano, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, divulgado em 25 de setembro.

“O sarampo é uma doença altamente contagiosa, mais que a gripe, por isso o alerta das autoridades para que a população mantenha a vacinação em dia”, explica Marion.

Segundo a médica, cada pessoa com o sarampo pode transmitir o vírus para outras 18 pessoas não vacinadas, por isso o alerta para manter a carteira de vacinação em dia.