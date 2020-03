Curitiba atinge 50 mil árvores plantadas

Um plantio de 327 mudas nativas, feito por mulheres no Parque Barigui, na manhã desta terça-feira (10/3), marcou mais uma celebração do aniversário da cidade e do Dia Internacional da Mulher, comemorado no último domingo (8/3), em Curitiba.

A ação teve a participação do prefeito Rafael Greca.

“Aqui as mulheres mandam e na minha casa também”, disse o prefeito, lembrando do índice de mulheres servidoras de carreira ocupando cargos de chefia e assessoramento no município.

Greca acompanhou o plantio de uma quaresmeira, feito pelas secretárias do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias; da Educação, Maria Silvia Bacila; da Comunicação Social, Mônica Santanna e a administradora regional de Santa Felicidade, Simone das Graças das Chagas Lima.

O prefeito lembrou que a ideia desse novo bosque das mulheres, que vai reforçar a mata ciliar das várzeas, canal e Rio Barigui, é também da primeira-dama, Margarita Sansone.

“Foi por sugestão de Margarita que plantamos o primeiro bosque das mulheres pelos 300 anos da cidade, com 300 acácias ao lado do Jardim Botânico”, explicou. As acácias, lembrou o prefeito, representam a força da mulher.

Acompanharam o plantio o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Emílio Trautwein; de Obras, Rodrigo Rodrigues; os administradores regionais da Matriz, José Dirceu de Matos; do Portão, Gerson Gunha; da CIC, Raphael Keiji; e do Pinheirinho, Reinaldo Boaron.