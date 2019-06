O prefeito Rafael Greca está em missão oficial a Argentina, onde assina um acordo de cooperação com Buenos Aires, um protocolo de intenções com o município de Quilmes e articula ações comuns no âmbito do Smart City.

Greca e o prefeito Horacio Larreta assinaram o acordo hoje (6/6). A cooperação prevê ações para estimular o turismo entre as duas cidades, além de intercâmbio nas áreas de meio ambiente, planejamento urbano, sustentabilidade, relações internacionais e inovação.

“Combinamos intercâmbio de boas práticas, como o nosso BRT”, disse Greca.“Outro intercâmbio produtivo refere-se à nossa engenharia de recuperação econômica, levada a cabo pelo Plano de Recuperação de Curitiba, que tirou a cidade de uma situação financeira muito delicada.”

Buenos Aires implantou seu primeiro BRT recentemente e tem interesse em informações sobre a gestão de longo prazo desse sistema inovador criado em Curitiba.

Com Quilmes, cidade de 575 mil habitantes, o protocolo a ser assindo no sábado (8/6) estimula o fortalecimento de laços visando uma futura cooperação em planejamento urbano.

A comitiva é composta pelos secretários municipais Luiz Fernando Jamur (Governo Municipal e Ippuc) e Vitor Puppi (Finanças). A primeira- dama, Margarita Sansone, acompanha o grupo em caráter pessoal, arcando com suas despesas.

A comitiva curitibana visita nesta sexta-feira (7/6) duas importantes intervenções urbanas da capital portenha. Uma delas é o Barrio 31, área de ocupação irregular com 100 mil habitantes que teve início em 1932 e está sendo reurbanizada agora. A visita será seguida de reunião com técnicos e autoridades da secretaria de desenvolvimento urbano, responsável pelas ações.

Trata-se de uma referência que pode vir a ser proveitosa nos trabalho de reurbanização que estão sendo feitos pela prefeitura na Vila 29 de Outubro, área de ocupação irregular na Caximba.

A outra é o Paseo del Bajo, um corredor rodoviário com oito pistas para veículos leves e quatro para veículos pesados. A visita será seguida de reunião técnica com secretário de Transportes e Desenvolvimento de Buenos Aires, Franco Moccia.

A missão curitibana coincidiu com a viagem de Jair Bolsonaro a Buenos Aires. Greca se encontrou com o presidente brasileiro em um hotel da capital argentina. “O encontro do presidente brasileiro com o argentino é um reforço importante para as relações entre os dois países”, disse Greca.

Além do prefeito Horacio Larreta, participaram da assinatura do acordo as seguintes autoridades da prefeitura portenha: Fernando Straface (Secretário Geral e de Relações Internacionais), Gozalo Robredo (Presidente da Entidade de Turismo de Buenos Aires), Francisco Resnicoff (subsecretário de Relações Internacionais e Institucionais) e Lucía Perelmuter (Gerente de Relações Internacionais).