Curitiba amplia medidas de combate ao coronavírus

A Prefeitura de Curitiba está ampliando as medidas de contenção e prevenção ao novo coronavírus na cidade. As novas determinações contemplam, por exemplo, o fechamento de casas noturnas e academias, restrições de movimentação na Rodoferroviária e visitação de idosos, além de orientações para atendimento do público em estabelecimentos comerciais.

As deliberações foram feitas durante reunião do Centro de Operações de Emergência (COE), que se reuniu nesta quarta-feira (18/3), na Secretaria Municipal da Saúde. E foram chanceladas pelo Comitê de Técnica e Ética Médica, que orienta as decisões sobre o novo coronavírus na cidade.

A determinação é para evitar aglomerações em locais fechados e diminuir o trânsito de pessoas – restringido assim a possibilidade de transmissão do vírus.

A avaliação do Comitê é de que ainda não é o momento de decretar o fechamento de lojas, cujo atendimento pode ser adaptado de forma a evitar a transmissão. Curitiba ainda não tem nenhum caso de transmissão comunitária (apenas casos importados).

O Comitê faz análise permanente do desenvolvimento do coronavírus e do funcionamento da cidade, a fim de que as medidas sejam as mais adequadas de acordo com situações que mudam dia a dia, em decorrência do avanço da pandemia.

As medidas valem a partir desta sexta-feira (20/3).

Idosos

Fica sendo obrigatório o isolamento domiciliar de pessoas com 70 anos ou mais e proibida a visitação de idosos nas instituições de longa permanência. Para idosos que estejam enfermos poderá ser autorizada a presença de um acompanhante, de acordo com avaliação do responsável técnico da instituição.

Serviços e comércio

Devem fechar

– Casas noturnas, espetáculos, boates.

– Cinemas e teatros.

– Academias de ginástica, natação e esportes em geral.

– Salões de beleza.

– Escolas de música, artes, línguas e congêneres.

– Autoescolas.

– Tabacarias.

Mantêm-se em funcionamento, mas respeitando novas orientações:

– Lojas em geral (como de roupas, sapatos e acessórios).

– Supermercados e hipermercados (incluindo os mercados municipais).

– Restaurantes, bares e lanchonetes.

– Feiras livres.

– Padarias.

– Farmácias.

– Postos de gasolina.

– Lojas de conveniência.

– Lojas de produtos para animais.

As novas orientações para essas unidades incluem:

– Distribuição das mesas e da ocupação do espaço que mantenha as pessoas a no mínimo 1,5 metro uma da outra.

– Restrição de acesso ao recinto, de forma que haja condições de as pessoas se manterem à distância de 1,5 metro uma da outra.

– Os estabelecimentos devem organizar filas (de acesso, atendimento ou de pagamento) de forma que as pessoas fiquem a 1,5 metro uma da outra.

– Restaurantes de auto-serviço (self-service) devem destacar atendentes com luvas limpas, toca e máscara própria à manutenção de alimentos para servir os clientes, de forma a diminuir o contato com os utensílios de uso geral.